Βενιζέλος: Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση

«Ο Τραμπ έχει οργανώσει ένα παγκόσμιο φεστιβάλ βολονταρισμού», είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος το βράδυ της Τετάρτης (15.10) μιλώντας στο ΕΡΤnews. Πρόκειται για έναν βολονταρισμό που μετατρέπεται σε μία υπέρ-πολιτικοποίηση όχι μόνο των διεθνών, αλλά και των οικονομικών σχέσεων, σημείωσε στη συνέχεια και υπογράμμισε πως η Δύση ως πολιτισμική οντότητα και έννοια «δοκιμάζεται σκληρά».

«Ο καθένας πρέπει να έχει τη μέριμνα του εαυτού του και της ασφάλειάς του», είπε ο κ. Βενιζέλος, κάνοντας λόγο περί αναγκαίων συμβιβασμών προκειμένου να μην εκτεθεί μία χώρα – εν προκειμένω η Ελλάδα – σε διεθνείς κινδύνους.

Σχετικά με τις ελληνοτουρικές σχέσεις, ο κ. Βενιζέλος είπε πως η Τουρκία κατά την εκτίμησή του δεν θα ήθελε να διακυβεύσει τη σχέση της με την Ελλάδα, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετούσε καμία δική της στρατηγική επιδίωξη στην παρούσα συγκυρία.

«Έχουμε γεννηθεί ως δημοκρατία – στη Μεταπολίτευση – με ένα καταγωγικό τραύμα», είπε ο κ. Βενιζέλος, ενώ αναφερόμενος στα επεισόδια με την Τουρκία από το 1974 μέχρι και σήμερα, είπε ότι αυτά πάντα φέρνουν τελικά τις δύο χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, μία ώριμη και ψύχραιμη διπλωματική διαχείριση των πραγμάτων είναι αναγκαία, τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σημειώνοντας πως παρά το ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει αποφευχθεί ο πόλεμος, τα προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και δεν έχουν επιλυθεί.

«Πρέπει να μιλήσουμε με τη συναίνεση, τον πολιτισμό και την ιστορική υπευθυνότητα που απαιτείται», είπε ο κ. Βενιζέλος, αφήνοντας αιχμές για την κυβέρνηση, η οποία – όπως είπε – «δίνει τον τόνο» και στην (συστημική) αντιπολίτευση.

Διάλογο εις βάθος με τις πολιτικές δυνάμεις, τους διπλωμάτες και τις στρατιωτικές δυνάμεις πρότεινε ο κ. Βενιζέλος, ενώ υπογράμμισε πως από όλες τις μεθόδους προσέγγισης Ελλάδας – Τουρκίας, ο απευθείας διάλογος – με οποιαδήποτε μορφή – είναι προτιμότερος, ακόμη κι αν καταλήξει στη Χάγη, εάν χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σημείωσε πως η Ελλάδα δεν θα πρέπει να δραματοποιεί τις καταστάσεις, με το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και την εσωτερική πολιτική σκηνή, σημειώνοντας πως ο πραγματικός πατριωτισμός είναι αυτός που κρίνεται στη διαχείριση των σχέσεων με τους «έξω».

Για θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο έκανε λόγο ο κ. Βενιζέλος, δείχνοντας ως «το μεγάλο πρόβλημα της χώρας» τις δημοσκοπήσεις, ενώ μίλησε για «κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης», αμφισβήτηση του κοινοβουλίου και του ρόλου των κομμάτων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν – όπως είπε – οι ανισομέριες και ασσυμετρίες της οικονομίας, με το ζήτημα της δημοσιονομικής ασφάλειας να είναι πλέον λυμένο, κάτι που ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα ανέβουμε στις ευρωπαϊκές και τις κρίσιμες κατατάξεις, αφού ακόμη βρισκόμαστε κοντά στις τελευταίες θέσεις.

«Δεν πιστεύω τίποτα», είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στη συνέχεια σχολίασε πως δεν μπορεί να απαγορευτεί σε έναν πρώην πρωθυπουργό να έχει φιλοδοξίες για το μέλλον, ωστόσο αυτό – όπως σημείωσε – δεν σημαίνει ότι θα είναι λύση, ώστε να καταστεί «διακυβερνήσιμη» η χώρα· πρόβλημα που, όπως υπογράμμισε, είναι το βασικότερο που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και τονίζοντας πως έχει καταστεί «μη διακυβερνήσιμη», με κανένα εκ των κομμάτων να μην έχει κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.

Όσον αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σημείωσε πως θα πρέπει η σχετική ρύθμιση να σέβεται το Σύνταγμα, τους Εύζωνες, τη Βουλή και – σε κάθε περίπτωση – να μην πρόκειται για μία επικοινωνιακή, βιαστική αντίδραση. Εκτίμησε, πάντως, ότι η τροπολογία δεν θα περιλαμβάνει ακριβώς όσα ειπώθηκαν αρχικά.

«Η γενική πρόσληψη είναι ότι υπάρχει διαφθορά», πράγμα που δείχνει μία καταρράκωση της κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος και των θεσμών, είπε ο κ. Βενιζέλος.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κατεξοχήν χρήσιμο συλλογικό πολιτικό όργανο στη χώρα, είπε ο κ. Βενιζέλος, διερωτώμενος ποια είναι η πολιτική λύση που δίνει η ΝΔ στη χώρα και σχολιάζοντας ότι «έχουμε προοπτική εκλογών για καταγραφή δυνάμεων», χωρίς κανείς να έχει σαφή πρόταση διακυβέρνησης.