Αποστολάκη: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δρούσε μία εγκληματική οργάνωση με δομή και λειτουργία

Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ζήτημα εποπτείας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και στην κινητικότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς αναφέρθηκε την Πέμπτη (16/10) στα πλαίσια ραδιοφωνικής της παρέμβασης η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ:

Στο ζήτημα της Εξεταστικής και ερωτηθείσα για την κ. Τυχεροπούλου, η κ. Αποστολάκη διευκρίνισε «δεν μαθαίνετε κάτι για την κυρία Τυχεροπούλου. Μαθαίνετε κάτι από την κατάθεση μιας συναδέλφου της κυρίας Τυχεροπούλου, οπότε ας βάλουμε τα πράγματα στη διάστασή τους.

Μία συνάδελφος της κυρίας Τυχεροπούλου, στην οποία νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να κοιτάξετε τι είπε πέραν της κυρίας Τυχεροπούλου, γιατί είναι προφανές ότι με την κυρία Τυχεροπούλου η συγκεκριμένη έχει μια αντιδικία.

Εγώ διάβασα διαλόγους της, όπου με αγωνία ρωτά τον τότε διοικητή του Οργανισμού τι γίνεται με τη μήνυση της Τυχεροπούλου και ποιους βρήκε για μάρτυρες. Το τι συμβαίνει με την κυρία Τυχεροπούλου θα έχετε τη δυνατότητα και εσείς και εμείς και όλοι να το μάθετε όταν την επόμενη βδομάδα η κυρία Τυχεροπούλου καταθέσει η ίδια. Οπότε θα αξιολογήσετε και τι θα πει. Σε ό, τι αφορά όμως την κυρία Κουρμέντζα, η οποία αναφέρθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου και θα αναφερθώ σε αυτήν, επειδή την αναφέρατε και επειδή είναι η τελευταία κατάθεση, στην ερώτησή μου για το αν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θέλησε να απαντήσει λέγοντάς μου ότι, μικρά και μεγάλα σκάνδαλα υπάρχουν καθημερινά. Άρα και αυτό, για να κρίνετε την αξιοπιστία της».

Η κυβέρνηση ακολουθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την τακτική των Τεμπών

«Να ξεκινήσουμε από το ότι δυστυχώς η κυβέρνηση και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολουθεί την ίδια τακτική με την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό που της χρεώνεται με μεγάλα ποσοστά πια από την ελληνική κοινωνία, την τακτική της συγκάλυψης. Γιατί με την πρωτοφανή διαδικασία του Ιουλίου, μια διαδικασία συνταγματικής εκτροπής, αμνήστευσε τον κύριο Βορίδη και επιχειρεί να αμνηστεύσει και τον κύριο Αυγενάκη, το λέω έτσι, το διαχωρίζω γιατί δεν έχουν την ίδια παραγραφή. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια ώριμη δικογραφία πολλών χιλιάδων σελίδων στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ζητά διερεύνηση τυχόν ευθυνών. Δεν απαγγέλλει κατηγορίες, ζητά διερεύνηση τυχόν ευθυνών δυο πολιτικών προσώπων. Και ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να αποτρέψει αυτή τη διερεύνηση, όπως το έκανε και με τον κύριο Καραμανλή για την 717 στα Τέμπη. Άρα η Εξεταστική είναι μια διέξοδος, το στρίβειν δια του αρραβώνος, για να το πω λίγο, παραπέμποντας σε ελληνική ταινία.

Αυτή η απόπειρα του συμψηφισμού με αναφορά στις χρόνιες παθογένειες, με αντιπερισπασμούς για δήθεν ευθύνες στελεχών του ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποκρύψει ένα σύνολο ευθυνών που αφορούν την παρούσα διακυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι στην κυβέρνηση για έξι χρόνια, δηλαδή δεν έχεις το δικαίωμα να πεις ότι, κοιτάξτε παιδιά, εγώ ανέλαβα πριν από 6 μήνες, ανέλαβα πριν από ένα χρόνο, πριν από 18 μήνες, άρα οι χρόνιες παθογένειες που ασφαλώς υφίστανται στην Ελλάδα και σε κάθε κράτος, δεν επιτρέπουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Όταν είσαι 6 χρόνια, επικαλείσαι τις χρόνιες παθογένειες και αποκαλύπτεται πρώτον, ότι οι διοικητές στους οποίους επιλέγεις επιλέγονται επειδή είναι φίλοι των υπουργών, κομματάρχες των υπουργών, είναι πολλοί από αυτούς μερικής απασχόλησης, με σύγκρουση συμφερόντων τέτοια που δεν θα τους επέτρεπε να είναι στη θέση αυτή και με διαλόγους από τις επισυνδέσεις της δικογραφίας που σε κάνουν να ντρέπεσαι για αξιωματούχους σε ένα ευρωπαϊκό κράτος στον 21ο αιώνα. (…)

Έχω την αίσθηση ότι αυτού του είδους το, να δραπετεύει κανείς με το συγγνώμη, αποτύχαμε, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι απάντηση αυτή. Και κυρίως δεν είναι απάντηση σε δύο μέτωπα. Πρώτον, στο μέτωπο της απομείωσης της ισχύος, του κύρους και της διαπραγματευτικής δύναμης της χώρας εν όψει της διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ. Δεύτερον, στο μέτωπο των αγροτών μας, που χθες άκουσαν από τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τα μαντάτα σε σχέση με τα χρήματα τα οποία περιμένουν και αναφέρομαι όχι στους απατεώνες στους οποίους αναφέρθηκε η κ. Κοβέσι αλλά σε αυτούς που δουλεύουν για να έχουμε φαγητό στο πιάτο μας οι οποίοι είναι σε απόγνωση αυτή τη στιγμή, οπότε το αποτύχαμε της κυβέρνησης, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι αποδεκτό».

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δρούσε μία εγκληματική οργάνωση με δομή και λειτουργία

«Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εδώ έχουμε το εξής. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας Οργανισμός Πληρωμών και οι πληρωμές αυτές, προκειμένου να γίνουν με έναν δόκιμο τρόπο, θα πρέπει να έχουν ένα πρωτόκολλο από πίσω το οποίο να παρακολουθεί για να αποφεύγονται λάθη. Λάθη θα υπάρξουν και λάθη υπήρξαν και προβλήματα υπήρξαν. Αναμφισβήτητα η Ελλάδα, από τη στιγμή που υπήρξε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει υποστεί πρόστιμα και είναι μια παθογένεια όχι μόνο των ελληνικών Οργανισμών και άλλων χωρών.

Προσέξτε, εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται περί μιας εγκληματικής οργάνωσης με δομή, λειτουργία, πανελλαδικό δίκτυο και συμμετοχή των Κέντρων Υποδοχής, Δηλώσεων, εταιρικών σχημάτων με πολιτικές διασυνδέσεις, αξιωματούχων και υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι τα ευρήματα της κυρίας Κοβέσι και των Ελλήνων συνεργατών της. Αυτό είναι το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχουμε στα χέρια μας και δεν έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία εδώ και δεκαετίες έχουν συμβεί και έχουν καταλογιστεί στη χώρα. Αυτό για να μην επιτρέπεται η χυδαία προσπάθεια συμψηφισμού μιας παθογένειας με μία εγκληματική οργάνωση με δομή και συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας.

Το επιχείρημά μου είναι ότι σε μία ομάδα αρίστων με σχέδιο, πρόγραμμα, εργαλεία και τεχνοκρατική αντίληψη για τα πράγματα και τη διοίκηση της χώρας, έξι χρόνια είναι υπεραρκετά για να τα κόψεις από τη ρίζα τους» συμπλήρωσε η κ. Αποστολάκη.

Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να κλείσει τα εσωκομματικά του μέτωπα

Ερωτηθείσα τι θα πράξει το ΠΑΣΟΚ με την τροπολογία που θα έρθει στη Βουλή για την εποπτεία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, είπε «να τη δούμε πρώτα, γιατί, να είστε βέβαιοι ότι καταρχήν, ήδη έχουμε αναδίπλωση. Ο πρωθυπουργός βγήκε και έκανε μια δήλωση στην καθιερωμένη ανάρτησή του και μετά από λίγες ώρες νομίζω ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Σκέρτσος ανασκεύαζαν λαχανιασμένοι. Η δική μου άποψη είναι ότι όλα αυτά εντάσσονται και στην αγωνιώδη προσπάθεια του πρωθυπουργού να ρυθμίσει τα εσωκομματικά του μέτωπα. Αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση».

Ακριβώς επειδή δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο, επειδή μιλάμε για κάτι που συνδέεται με τη συλλογική μνήμη, με έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό σε ό, τι αφορά το έθνος μας, αυτού του είδους η απόπειρα χρησιμοποίησης ακόμη και αυτού, για να βγούμε από δύσκολες θέσεις ή για να εκθέσουμε και να φέρουμε σε δύσκολη θέση εσωκομματικούς αντιπάλους, είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Επαναλαμβάνω, τα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός τα μάζεψαν μετά από λίγες ώρες οι κύριοι Σκέρτσος και Χατζηδάκης.

Υπήρξε σαφής δήλωση ότι αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό μεταφράζεται ότι αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ότι υποκαθιστά τον αρμόδιο για την ασφάλεια γενικότερα και ειδικότερα πού είναι η αστυνομία. Αυτό λοιπόν μαζεύτηκε. Τώρα, το πόσο πειστικό είναι ότι η συντήρηση ενός μνημείου τέχνης θα αναληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με ποιους συντηρητές; Με ποιους επιστήμονες συντηρητές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα συντηρεί το μνημείο; Να μας απαντήσουν. Έχουν συντηρητές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν το γνωρίζουμε;

Και μόνο το ότι εσείς καταλάβατε α, εγώ κατάλαβα β και ο τρίτος κατάλαβε γ, αναδεικνύει το πρόβλημα. Το βέβαιο είναι ότι κάτι δεν καταλάβαμε σωστά γι’ αυτό και υπήρξαν οι ανασκευές» συμπλήρωσε.

Οι κινήσεις Τσίπρα δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ

Σε σχέση με την κινητικότητα στην Κεντροαριστερά, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών που υποστηρίζουν τα σενάρια ότι οδηγούν τελικά στην ίδρυση ενός νέου κόμματος, ερωτηθείσα κατά πόσο προβληματίζεται το ΠΑΣΟΚ, η κ. Αποστολάκη ανέφερε τα εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα απότοκο και δημιούργημα της κρίσης, της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας και σήμερα, εδώ και καιρό βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Εάν ο κύριος Τσίπρας προχωρήσει σε κόμμα και θα σας πω γιατί βάζω αυτό το εάν, θα είναι η 6η ή 7η διάσπασή του, ίσως η πιο βαριά θεσμικά, πολιτικά και σε ό, τι αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων, γιατί θα είναι μία διάσπαση από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό. Αυτά όμως είναι θέματα που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Είναι θέματα και προβλήματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούστε αυτές οι προβολές, αυτές οι εκτιμήσεις, θεωρώ ότι δημοσιογραφικά αντιλαμβάνομαι ότι για εσάς έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, τις συζητάτε, για μένα όμως δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον.

Θέλω να σας θυμίσω, πριν από χρόνια, ότι η συζήτηση για το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των συναδέλφων σας και τα ποσοστά που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις ήταν μέχρι και 20%. Επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένας έμπειρος άνθρωπος με αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή μεταπολιτευτικά, να είστε βέβαιοι ότι αν αυτό ήταν το πραγματικό εκλογικό αποτύπωμα θα έκανε κόμμα. Οπότε το αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας είναι δικό του θέμα, θα το δούμε και για μένα δεν έχει κανένα ζήτημα να το συζητάω».

Το ΠΑΣΟΚ ο μόνος φορέας που μπορεί να φέρει αλλαγή

«Αυτό που εμένα με αφορά, γιατί το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας δε με αφορά, αυτό που με αφορά είναι ότι βλέπω, διαβάζω, γιατί οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά περιεχόμενα, δεν έχουν μόνο αυτό, έχουν και αυτό που είναι, αυτό που μένει, αλλά έχουν κι άλλα, αυτό που βλέπω είναι ότι το όραμα για πολιτική αλλαγή, για ήττα δηλαδή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι σήμερα όχι μόνο ώριμο αλλά και πλειοψηφικό στην κοινωνία. Βλέπω ακόμα από τις δημοσκοπήσεις ότι στη συνείδηση του κόσμου ο μόνος φορέας που προβάλλει ως εναλλακτική κυβερνητική λύση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι εύκολο αυτό που έχει πετύχει μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι επαρκές. Άρα χρειάζεται από όλους μας πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια» προσέθεσε η κ. Αποστολάκη.

Στην ερώτηση εάν χρειάζεται πολιτική αλλαγή η χώρα, το ποσοστό είναι 70%, επισήμανε, και στο ερώτημα εάν η χώρα χρειάζεται εκλογές, η πλειοψηφία ζητάει εκλογές. «Αυτό σημαίνει ώριμο και πλειοψηφικό» τόνισε.

Ως προς το αν είναι πιθανό εφόσον προκύψει στις επόμενες εθνικές εκλογές ένα πολιτικό αποτέλεσμα όπως αυτό που απεικονίζουν οι δημοσκοπήσεις, η χώρα να μπει σε περιδίνηση, η κ. Αποστολάκη επισήμανε «η χώρα θα βρει λύσεις και το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε να συζητάμε με βάση τα σενάρια των δημοσκοπήσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στη χώρα μας. Βλέπετε τι συμβαίνει στην Αγγλία, στη Γαλλία και σε άλλες μεγάλες χώρες και οικονομίες, Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία πολιτικά πέρα από την κατάσταση στην οικονομία της. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το ερώτημα των εκλογών είναι διαφορετικό από το ερώτημα των δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά το βράδυ των εκλογών».