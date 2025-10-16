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Χαρδαλιάς: Στηρίζουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις και ενισχύουμε την απασχόληση - Ανοίγει η προκήρυξη Κ.ΑΛ.Ο.
Αυτοδιοίκηση
12:54 - 16 Οκτ 2025

Χαρδαλιάς: Στηρίζουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις και ενισχύουμε την απασχόληση - Ανοίγει η προκήρυξη Κ.ΑΛ.Ο.

Reporter.gr Newsroom
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Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει τη Δράση «Ενίσχυση/επιχορήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.)», με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ και δυνατότητα εντάξεων έως 8 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Η Δράση υποστηρίζει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Αττική, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση της απασχόλησης.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν, ενδεικτικά, τομείς όπως η κυκλική οικονομία, οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, η εκπαίδευση, η εστίαση, οι δημιουργικές δραστηριότητες, οι τέχνες και ο αθλητισμός. Η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων στοχεύει στη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην αύξηση της κοινωνικής ωφέλειας.

Η χρηματοδότηση αφορά επενδυτικά έργα με προϋπολογισμό από 25.000 έως 85.000 ευρώ, καλύπτοντας μισθολογικό κόστος για υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας, καθώς και άλλες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (https://opske.gr/) από σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2025 (13:00), έως τις 16 Μαρτίου 2026 (14:00).

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Στην Αττική θέλουμε μια οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο. Με τη σημερινή πρόσκληση στηρίζουμε έμπρακτα τις κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικότητας, της καινοτομίας και της αλληλεγγύης. Η κοινωνική οικονομία είναι ένας δρόμος που ανοίγει προοπτικές για ευάλωτες ομάδες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους ανθρώπους που τολμούν και δημιουργούν τη δυνατότητα να αναπτύξουν βιώσιμες επιχειρήσεις, που παράλληλα επιστρέφουν αξία στην κοινωνία. Γιατί για εμάς, αυτό σημαίνει ανάπτυξη με δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό στον πολίτη».

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