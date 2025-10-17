«Φλόγες» στο ντιμπέιτ της Νέας Υόρκης – Μαμντάνι εναντίον Κουόμο για Τραμπ, Covid και ζητήματα αξιοπιστίας

Ο Άντριου Κουόμο και ο Ζόραν Μαμντάνι άνοιξαν το ντιμπέιτ των υποψηφίων δημάρχων της Νέας Υόρκης την Πέμπτη (16/10), υποστηρίζοντας ότι ένας μελλοντικός τίτλος για τον πρώτο τους χρόνο στη δημαρχία θα πανηγύριζε τη μείωση του κόστους ζωής για τους Νεοϋορκέζους.

Τα επόμενα 50 λεπτά της συζήτησης – που μεταδόθηκε από το NBC New York και το Telemundo New York, σε συνεργασία με το Politico – εξελίχθηκαν σε μια ολοκληρωτική αντιπαράθεση για ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, ο πόλεμος στη Γάζα και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι υποψήφιοι επιτέθηκαν ο ένας στον άλλο με έντονα προσωπικό τρόπο.

Ο Μαμντάνι «κάρφωσε» τον Κουόμο για τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Σε μια ανταλλαγή για το ποιος έχει την κατάλληλη εμπειρία για το αξίωμα, ο Μαμντάνι, μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης, κατηγόρησε τον Κουόμο, πρώην κυβερνήτη, για τον χειρισμό των γηροκομείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid. Ο Κουόμο, που παραιτήθηκε από το αξίωμά του μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση τις οποίες αρνείται, είχε μόλις δηλώσει ότι το αξίωμα του δημάρχου «δεν είναι δουλειά για να μαθαίνεις επί του πεδίου».

Ο Μαμντάνι απάντησε:

«Αυτό που μου λείπει σε εμπειρία, το αναπληρώνω με ακεραιότητα. Κι αυτό που σου λείπει σε ακεραιότητα, δεν θα μπορέσεις ποτέ να το αναπληρώσεις με εμπειρία.»

Ο Μαμντάνι, υποψήφιος των Δημοκρατικών, και ο Κουόμο, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος μετά την ήττα του στις εσωκομματικές εκλογές του Ιουνίου, βρέθηκαν στη σκηνή μαζί με τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Κέρτις Σλίβα. Οι τρεις συγκρούστηκαν για θέματα όπως η αστυνομία και η αντιμετώπιση κλήσεων ψυχικής υγείας, το εκπαιδευτικό σύστημα, η φορολογία και το επιχειρηματικό κλίμα της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι, που αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, μπαίνει στην τελική ευθεία των εκλογών με σαφές προβάδισμα, αν και ο Κουόμο έχει περιορίσει τη διαφορά μετά την αποχώρηση του δημάρχου Έρικ Άνταμς από την κούρσα.

Η απειλή Τραμπ για διακοπή χρηματοδότησης αν επικρατήσει ο Μαμντάνι

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, απειλώντας επανειλημμένα να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη αν ο Μαντάνι κερδίσει τον επόμενο μήνα. Η επιρροή του προέδρου στην πόλη αποτέλεσε κεντρικό θέμα της συζήτησης.

Σε ερώτηση για το πότε μίλησαν τελευταία φορά με τον Τραμπ, ο Κουόμο απάντησε ότι ήταν μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ στην Πενσυλβάνια πέρυσι. Ο Σλίβα είπε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, ενώ ο Μαντάνι είπε πως ποτέ δεν έχει μιλήσει με τον Τραμπ.

Ωστόσο, ο Μαμντάνι εξέφρασε τη διάθεση να συνεργαστεί με τον Τραμπ για να μειώσει το κόστος ζωής — προτού επιτεθεί στον Κουόμο για αναφορές ότι είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο σχετικά με την εκλογική αναμέτρηση.

«Δεν χρειάζομαι τη βοήθεια του προέδρου», είπε ο Μαμντάνι. «Κι αυτό που θα του έλεγα είναι πως, αν θέλει να τα βάλει με τους Νεοϋορκέζους, όπως κάνει μέχρι τώρα, θα πρέπει πρώτα να περάσει από εμένα, ως τον επόμενο δήμαρχο αυτής της πόλης.»

Ο Κουόμο αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια συνομιλία με τον Τραμπ και υπενθύμισε τις «αιματηρές μάχες» που είχε μαζί του την εποχή της πανδημίας.

«Θα ήθελα να τις αποφύγω,» είπε.

Οι υποψήφιοι για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης για τη συνεργασία με τον Τραμπ

Μετά το ντιμπέιτ, το NBC News ρώτησε τον Μαμντάνι τι θα έλεγε στους Νεοϋορκέζους που ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα τηρήσει τις απειλές του να κόψει επιπλέον ομοσπονδιακή χρηματοδότηση αν εκλεγεί.

Ο Μαντάνι απάντησε:

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί κάθε μέρα που ξυπνάει. Απειλεί να διακόψει τη χρηματοδότηση της πόλης — όπως τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις υποδομών που ήδη πάγωσε, ή τα 50 εκατομμύρια που απειλεί να κόψει επειδή υπερασπιζόμαστε τα τρανς παιδιά μας, ή τα 80 εκατομμύρια επειδή θέλουμε να φροντίζουμε κάθε κάτοικο της πόλης, ανεξαρτήτως καθεστώτος. Εγώ θα πολεμούσα καθεμία από αυτές τις απειλές, δεν θα τις αντιμετώπιζα ως νόμο μόνο και μόνο επειδή τις εκστομίζει.»

Αναφέρθηκε και σε νομικές μάχες στην Καλιφόρνια, λέγοντας ότι «για κάθε δολάριο που ξόδεψαν σε νομικά έξοδα, ανέκτησαν πάνω από 30.000 δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που κινδύνευαν να χάσουν.»

Λίγο νωρίτερα, ο Κουόμο είχε απαντήσει κατηγορηματικά στο ίδιο ερώτημα του NBC News για το αν ο πρόεδρος θα προχωρήσει στις απειλές του ανεξάρτητα από τον νικητή των εκλογών:

«Όχι», είπε. «Όχι!»

Κόντρα για τη… στάση απέναντι στην εισαγγελέα της Νέας Υόρκης

Κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, ο Μαμντάνι κατηγόρησε τον Κουόμο ότι δεν υπερασπίστηκε επαρκώς τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, η οποία πρόσφατα κατηγορήθηκε σε ομοσπονδιακή υπόθεση έπειτα από δημόσια απαίτηση του Τραμπ για την δίωξή της.

Ο Κουόμο απάντησε:

«Είπα ότι η πολιτική εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης είναι λάθος. Και οι δύο πλευρές το κάνουν. Είναι λάθος όταν το κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν λάθος όταν το έκαναν στον [Τζέιμς] Κόμεϊ. Ήταν λάθος όταν ο Κόμεϊ το έκανε στη Χίλαρι Κλίντον.»

Ο Σλίβα παρενέβη λέγοντας ότι οι Νεοϋορκέζοι θα υποφέρουν αν είτε ο Κουόμο είτε ο Μαντάνι συγκρουστούν με τον Τραμπ.

«Μπορείς να είσαι σκληρός, αλλά δεν μπορείς να είσαι σκληρός αν αυτό θα στοιχίσει σε ανθρώπους που χρειάζονται απεγνωσμένα ομοσπονδιακά κονδύλια», είπε. «Ο Τραμπ έχει ήδη πει ότι θα κόψει 7 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό με το που εκλεγείς, Μαντάνι. Ο κόσμος θα υποφέρει. Εγώ θα καθόμουν να διαπραγματευτώ.»

Παρότι ο Σλίβα επιχείρησε να βρει χώρο στο ντιμπέιτ, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές ήταν ο Μαντάνι και ο Κουόμο, που συχνά αγνοούσαν τις παρεμβάσεις του — εκτός όταν συμφωνούσαν μαζί του στις επιθέσεις προς τον άλλο.

Οι εσωκομματικές αντιθέσεις στους Δημοκρατικούς

Ο Μαμντάνι και ο Κουόμο συγκρούστηκαν επίσης για το ποιος είναι ο «πραγματικός Δημοκρατικός».

Ο Μαμντάνι είπε ότι όσοι πιστεύουν πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους θα πρέπει να ψηφίσουν τον Κουόμο — ενώ όσοι θέλουν έναν δήμαρχο που θα αντισταθεί στον Τραμπ και στους δωρητές του, να τον στηρίξουν.

Ο Κουόμο απάντησε ότι ο Μαντάνι δεν είναι πραγματικός Δημοκρατικός, τονίζοντας τη συμμετοχή του στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής, και τον κατηγόρησε ότι δεν ψήφισε την Καμάλα Χάρις πέρυσι.

(Ο Μαμντάνι είχε δηλώσει ότι οι ψηφοφόροι θα έπρεπε να αφήσουν κενό το ψηφοδέλτιο των προκριματικών αν διαφωνούσαν με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τον χειρισμό του πολέμου στη Γάζα.)