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Κρίση ειλικρίνειας από Τσακαλώτο και ο Τσίπρας έστειλε τον Χουλιαράκη να τον... μαζέψει
Πολιτική
10:35 - 17 Οκτ 2025

Κρίση ειλικρίνειας από Τσακαλώτο και ο Τσίπρας έστειλε τον Χουλιαράκη να τον... μαζέψει

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη σύσταση νέου κομματικού φορέα, με το βιβλίο του για την πολιτική του πορεία και το όραμά του να αναμένεται να κυκλοφορήσει προσεχώς, ωστόσο τα ανοιχτά μέτωπα με τους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (13/10), ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, άσκησε δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τους χειρισμούς του την περίοδο 2019–2023. Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του παρουσίας στο One Channel, υποστήριξε πως ένας από τους βασικούς λόγους αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ – μαζί με άλλα στελέχη – ήταν η τοξικότητα που επικρατούσε στο κόμμα.

Η «βόμβα», ωστόσο, που τάραξε τα νερά ήταν η παραδοχή του ότι το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές του 2023 δεν ήταν κοστολογημένο, με το σκεπτικό ότι στην αντιπολίτευση επιτρέπονται κάποιες… υπερβολές.

Το παρασκήνιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Απογευματινής, ο Τσίπρας φέρεται να θέλησε να «μαζέψει» τον πρώην «τσάρο» της ελληνικής οικονομίας, στέλνοντας ως αγγελιαφόρο τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Χουλιαράκη. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε καφετέρια στην οδό Σκουφά, στο Κολωνάκι, την Τρίτη (14/10), μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου — γεγονός που επιβεβαιώνει την ενόχληση του κ. Τσίπρα.

Είναι προφανές ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα με τους παλιούς του συντρόφους, από τους οποίους αναμένεται να δεχθεί νέες επιθέσεις με την κυκλοφορία του βιβλίου του, καθώς θα κληθούν να σχολιάσουν όσα αναφέρει για εκείνους. Και δεν πρόκειται μόνο για στελέχη όπως ο κ. Τσακαλώτος, αλλά και για πρόσωπα όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στο πρώτο εξάμηνο του 2015 και στην περιβόητη διαπραγμάτευση με την Τρόικα.

Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι το εξής: πώς θα μπορέσει μακροπρόθεσμα ο κ. Τσίπρας να κοντράρει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν πρώην συνοδοιπόροι του τον εκθέτουν δημόσια για δυσλειτουργίες και αστοχίες του ΣΥΡΙΖΑ – όπως το μη κοστολογημένο πρόγραμμα. Ο ίδιος γνωρίζει καλά πως, αν θέλει να ηγηθεί του προοδευτικού χώρου, θα χρειαστεί πρώτα να «σβήσει» τέτοιου είδους παρασπονδίες και αστοχίες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής (17/10) ανακοινώθηκε ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Νοεμβρίου και ότι θα έχει τον τίτλο «Ιθάκη».

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