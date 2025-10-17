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ΔΝΤ: Προειδοποιεί για «σημαντικούς κινδύνους επιβράδυνσης» λόγω των νέων εντάσεων ΗΠΑ - Κίνας
Ειδήσεις
10:30 - 17 Οκτ 2025

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για «σημαντικούς κινδύνους επιβράδυνσης» λόγω των νέων εντάσεων ΗΠΑ - Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε για αυξανόμενους κινδύνους επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αναζωπυρώνονται, απειλώντας να διαταράξουν το διεθνές εμπόριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο διευθυντής του Τμήματος Ασίας και Ειρηνικού του ΔΝΤ, Κρίσνα Σρινιβασάν, δήλωσε ότι οι ανανεωμένες εμπορικές τριβές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συνιστούν «σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους» για τις προοπτικές ανάπτυξης.

«Εάν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν με την επιβολή υψηλότερων δασμών και τη διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων, τότε η ανάπτυξη θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες», ανέφερε ο Σρινιβασάν σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV. «Εάν υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις, αυτό θα σημαίνει επίσης κινδύνους πτώσης για την Κίνα».

Φόβοι από την αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου

Οι δηλώσεις του Σρινιβασάν ήρθαν μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να επεκτείνει τους τεχνολογικούς περιορισμούς εις βάρος κινεζικών εταιρειών και να προτείνει την επιβολή δασμών στα κινεζικά πλοία που εισέρχονται σε αμερικανικά λιμάνια. Η Κίνα απάντησε ανακοινώνοντας αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών, μια κίνηση που θεωρείται άμεση απάντηση στις αμερικανικές πιέσεις.

Οι εμπορικές εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω όταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επέκρινε δημόσια υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο, κατηγορώντας τον ότι επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον «χωρίς πρόσκληση» και ενήργησε με «αυθόρμητο και αντιπαραγωγικό τρόπο».

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού παραμένει ανθεκτική, στηριζόμενη στις ισχυρές εξαγωγές, την τεχνολογική άνθηση και τις ευνοϊκές μακροοικονομικές πολιτικές.

Ωστόσο, ο Σρινιβασάν προειδοποίησε ότι «οι κίνδυνοι για τις προοπτικές παραμένουν καθοδικοί», καθώς ο αντίκτυπος των δασμών και των αυξημένων επιτοκίων συνεχίζει να εξελίσσεται. «Οι μεγάλες εντάσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν», είπε χαρακτηριστικά.

Προβλέψεις για ανάπτυξη στην Ασία

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ταμείου, η ανάπτυξη στην Ασία αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 4,5% το 2025, από 4,6% το 2024. Παρά την οριακή αναθεώρηση προς τα πάνω σε σχέση με τις προβλέψεις του Απριλίου, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους νέους εισαγωγικούς δασμούς, η γενική τάση παραμένει καθοδική. Για το 2026, το ΔΝΤ προβλέπει περαιτέρω επιβράδυνση στο 4,1%.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου και των επιτοκίων, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις οικονομικές προοπτικές της περιοχής.

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