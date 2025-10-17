Τραγωδία στους Αμπελοκήπους: 44χρονος έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων

Σοκ προκάλεσε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) η πτώση ενός 44χρονου άνδρα από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στους Αμπελοκήπους, σε περιστατικό που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές και διασωστικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν σε καφέ του 24ου ορόφου και έπινε τον καφέ του, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα. Αμέσως μετά τη συνομιλία, σύμφωνα με μαρτυρίες, ανέβηκε πάνω σε τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και βρέθηκε στο κενό, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30, με τον δυνατό θόρυβο της πτώσης να προκαλεί πανικό στην περιοχή. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι αρχικά θεώρησαν πως πρόκειται για πυροβολισμό ή έκρηξη φιάλης αερίου, πριν αντιληφθούν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο 44χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πτώσης από τον ίδιο χώρο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση και η κατάθεση μαρτύρων για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης.