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MRB: Επτά στους δέκα εκτιμούν ότι η χώρα είναι σε πορεία κρίσης και ζητούν πολιτική αλλαγή
Πολιτική
20:13 - 17 Οκτ 2025

MRB: Επτά στους δέκα εκτιμούν ότι η χώρα είναι σε πορεία κρίσης και ζητούν πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Αρνητικοί στο ενδεχόμενο τρίτης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους οι πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία του δευτέρου μέρους της δημοσκόπησης της MRB για την τηλεόραση του Open. Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας.  

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση στο γενικό σύνολο – και όχι σε επίπεδο κομμάτων – το 69,5% των ερωτηθέντων πιστεύει πως «μάλλον/σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», ενώ το 26,4% απαντά πως «σίγουρα/μάλλον» αξίζουν μια τρίτη θητεία τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Νέα Δημοκρατία.

Σε επίπεδο κομμάτων, το 74,5% των ψηφοφόρων της ΝΔ υποστηρίζει ότι η το κυβερνών κόμμα αξίζει και μία τρίτη θητεία, ενώ το 23% τάσσεται υπέρ κυβερνητικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, το 84,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αξιώνει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 14,6% θα έδινε μία ακόμη ευκαιρία στη ΝΔ.

Ενδιαφέρον έχει και το κριτήριο ψήφου των εκλογέων, καθώς φαίνεται ότι το 49% σχεδόν ψηφίζει με βάση την ανάγκη να δει αποτελέσματα στην καθημερινότητά του, να υπάρξει σταθερότητα και πρόοδος. Ταυτόχρονα, ένα εξίσου υψηλό ποσοστό (47,2%) ψηφίζει με κριτήριο την εμπιστοσύνη που εμπνέει ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός, το πολιτικό ήθος και το αίσθημα δικαιοσύνης.

Γιατί θα ψήφιζαν οι πολίτες Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά

Τρεις στους δέκα πολίτες θα ψήφιζαν Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά με την προσδοκία να δουν απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους (28%, 27,9% και 33,1% αντίστοιχα).

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου ή σε πορεία κρίσης, το 27,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντά πως η χώρα βρίσκεται «σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας», ενώ το 33,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί πως η χώρα είναι «σε πορεία προόδου και σταθερότητας».

Στην περίπτωση του Α. Σαμαρά, δε, εμφανίζεται μια απάντηση που δεν υπάρχει για τους άλλους δύο, καθώς το 18,3% των ερωτηθέντων απαντά πως θα επέλεγε κόμμα Σαμαρά για «να πάει η χώρα μπροστά».

Η χώρα σε «πορεία κρίσης»

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου ή σε πορεία κρίσης, το 27,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντά πως η χώρα βρίσκεται «σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας», ενώ το 33,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί πως η χώρα είναι «σε πορεία προόδου και σταθερότητας».

Στο ίδιο ερώτημα, αλλά στον γενικό πληθυσμό, το 70,4% απαντά πως η Ελλάδα είναι «μάλλον/σίγουρα» σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, ενώ το 26,9% πιστεύει πως «σίγουρα/μάλλον» η χώρα είναι σε πορεία προόδου και σταθερότητας.

Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης;

Εξίσου ενδιαφέρον εύρημα είναι και αυτό που σχετίζεται με τα συναισθήματα των πολιτών για τις πολιτικές προσωπικότητες της χώρας.

Σχεδόν το 60% απαντά «μάλλον θα με φόβιζε» σχετικά με πιθανή νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποσοστό που για τον Νίκο Ανδρουλάκη διαμορφώνεται στο 42,6%, με ένα 46,2% να είναι θετικό.

Παρ’ όλα αυτά, ως καταλληλότερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο κ. Μητσοτάκης με 29,1% έναντι 16,7% του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.

Αυτοκριτική ζητούν οι πολίτες από τον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά, δε, τον Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτηθέντες απαντούν σε ποσοστό 43,5% ότι προτεραιότητά του θα πρέπει να είναι το να κάνει αυτοκριτική για τυχόν λάθη και παραλείψεις την περίοδο 2015-2019. Παράλληλα, το 40,8% απαντά πως θα πρέπει να προβάλλει τις θέσεις/προτάσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 20:25
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