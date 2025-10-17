MRB: Επτά στους δέκα εκτιμούν ότι η χώρα είναι σε πορεία κρίσης και ζητούν πολιτική αλλαγή

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση στο γενικό σύνολο – και όχι σε επίπεδο κομμάτων – το 69,5% των ερωτηθέντων πιστεύει πως «μάλλον/σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», ενώ το 26,4% απαντά πως «σίγουρα/μάλλον» αξίζουν μια τρίτη θητεία τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Νέα Δημοκρατία.
Σε επίπεδο κομμάτων, το 74,5% των ψηφοφόρων της ΝΔ υποστηρίζει ότι η το κυβερνών κόμμα αξίζει και μία τρίτη θητεία, ενώ το 23% τάσσεται υπέρ κυβερνητικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, το 84,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αξιώνει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 14,6% θα έδινε μία ακόμη ευκαιρία στη ΝΔ.
Ενδιαφέρον έχει και το κριτήριο ψήφου των εκλογέων, καθώς φαίνεται ότι το 49% σχεδόν ψηφίζει με βάση την ανάγκη να δει αποτελέσματα στην καθημερινότητά του, να υπάρξει σταθερότητα και πρόοδος. Ταυτόχρονα, ένα εξίσου υψηλό ποσοστό (47,2%) ψηφίζει με κριτήριο την εμπιστοσύνη που εμπνέει ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός, το πολιτικό ήθος και το αίσθημα δικαιοσύνης.
Γιατί θα ψήφιζαν οι πολίτες Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά
Τρεις στους δέκα πολίτες θα ψήφιζαν Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά με την προσδοκία να δουν απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους (28%, 27,9% και 33,1% αντίστοιχα).
Σε ερώτηση αν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου ή σε πορεία κρίσης, το 27,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντά πως η χώρα βρίσκεται «σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας», ενώ το 33,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί πως η χώρα είναι «σε πορεία προόδου και σταθερότητας».
Στην περίπτωση του Α. Σαμαρά, δε, εμφανίζεται μια απάντηση που δεν υπάρχει για τους άλλους δύο, καθώς το 18,3% των ερωτηθέντων απαντά πως θα επέλεγε κόμμα Σαμαρά για «να πάει η χώρα μπροστά».
Η χώρα σε «πορεία κρίσης»
Σε ερώτηση αν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου ή σε πορεία κρίσης, το 27,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντά πως η χώρα βρίσκεται «σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας», ενώ το 33,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί πως η χώρα είναι «σε πορεία προόδου και σταθερότητας».
Στο ίδιο ερώτημα, αλλά στον γενικό πληθυσμό, το 70,4% απαντά πως η Ελλάδα είναι «μάλλον/σίγουρα» σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, ενώ το 26,9% πιστεύει πως «σίγουρα/μάλλον» η χώρα είναι σε πορεία προόδου και σταθερότητας.
Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης;
Εξίσου ενδιαφέρον εύρημα είναι και αυτό που σχετίζεται με τα συναισθήματα των πολιτών για τις πολιτικές προσωπικότητες της χώρας.
Σχεδόν το 60% απαντά «μάλλον θα με φόβιζε» σχετικά με πιθανή νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποσοστό που για τον Νίκο Ανδρουλάκη διαμορφώνεται στο 42,6%, με ένα 46,2% να είναι θετικό.
Παρ’ όλα αυτά, ως καταλληλότερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο κ. Μητσοτάκης με 29,1% έναντι 16,7% του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
Αυτοκριτική ζητούν οι πολίτες από τον Αλέξη Τσίπρα
Όσον αφορά, δε, τον Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτηθέντες απαντούν σε ποσοστό 43,5% ότι προτεραιότητά του θα πρέπει να είναι το να κάνει αυτοκριτική για τυχόν λάθη και παραλείψεις την περίοδο 2015-2019. Παράλληλα, το 40,8% απαντά πως θα πρέπει να προβάλλει τις θέσεις/προτάσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας.