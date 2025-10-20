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Δημοσκόπηση Marc: Το 68% ζητά περισσότερα για την ακρίβεια - Προβάδισμα Τσίπρα στην Κεντροαριστερά
Πολιτική
19:55 - 20 Οκτ 2025

Δημοσκόπηση Marc: Το 68% ζητά περισσότερα για την ακρίβεια - Προβάδισμα Τσίπρα στην Κεντροαριστερά

Reporter.gr Newsroom
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Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με πολύ μικρές απώλειες καταγράφει δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (20/10) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού. Το 64% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ το πρόβλημα για το οποίο η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ζητά περισσότερη προσπάθεια είναι η ακρίβεια, που μαζί με τα Τέμπη αποτελούν τα μεγαλύττερα πεδία φθοράς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 26,5% έναντι 27% που είχε στη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Σεπτέμβριο. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1% (από 10,4%), η Πλεύση Ελευθερίας με 8,6% (από 9,3%), η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, η Νίκη με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,5 και η Νέα Αριστερά με μόλις 0,8%.

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Αντίστοιχα, τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου έχουν ως εξής:

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Όπως προαναφέραμε η ακρίβεια φαίνεται πως είναι το μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες και αντίστοιχα το μεγάλο αγκάθι για τη ΝΔ. Το 67,7% των πολιτών ζητά περισσότερη προσπάθεια στην καταπολέμηση της ακρίβειας.

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Φθορά προκαλούν βέβαια επίσης τα Τέμπη αλλά και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μικρότερο, όμως, βαθμό.

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Το 63,7% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση, η οποία βέβαια έχει ακόμα μία καλή βάση υποστηρικτών του έργου της που αγγίζει το 35,8%. Βέβαια μόνο το 14,7% δηλώνει πως την αξιολογεί θετικά, ενώ το υπόλοιπο 21,1% την αξιολογεί «μάλλον θετικά».

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Ό,τι αφορά στην αντιπολίτευση, αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Τσίπρας προηγείται με 24% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς - με τον κ. Ανδρουλάκη να μένει στην τρίτη θέση, με 12,6%, λίγο κάτω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου που λαμβάνει 12,8% στο σχετικό ερώτημα, παρότι στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα της χάνει μία μονάδα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 20:03
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