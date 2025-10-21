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CNN: Παγώνουν οι διεργασίες για τη Σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη
Ειδήσεις
11:01 - 21 Οκτ 2025

CNN: Παγώνουν οι διεργασίες για τη Σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη

Reporter.gr Newsroom
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Οι ελπίδες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια γρήγορη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να καθυστερήσουν, καθώς πηγές με γνώση του θέματος είπαν στο CNN ότι η προγραμματισμένη προκαταρκτική συνάντηση των βασικών διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών αυτή την εβδομάδα έχει «παγώσει» – τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη Πέμπτη (16/10), έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ότι οι δύο «συμφώνησαν να υπάρξει συνάντηση των ανώτατων συμβούλων μας την επόμενη εβδομάδα».

«Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα καθοδηγηθούν από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα πρόσωπα που θα οριστούν», έγραψε στο Truth Social.

Ωστόσο, η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Λαβρόφ, έχει προς το παρόν αναβληθεί, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο CNN. Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αν και μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με μια πιθανή λήξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Δεν ήταν επίσης σαφές ποιον αντίκτυπο θα έχει τελικά η αναβολή της προκαταρκτικής συνάντησης Ρούμπιο–Λαβρόφ στη σχεδιαζόμενη σύνοδο κορυφής Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σταθερά για να βρεθεί μια ειρηνική και διπλωματική λύση ώστε να τερματιστεί αυτός ο παράλογος πόλεμος και να σταματήσει η αιματοχυσία», δήλωσε στο CNN η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι. «Έχει επιδείξει θάρρος προσεγγίζοντας όλες τις πλευρές και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να επιτύχει την ειρήνη».

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο-Λαβροφ σε… εποικοδομητικό κλίμα

Πάντως, ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» για την παρακολούθηση της πρόσφατης συνομιλίας των δύο προέδρων σχετικά με μια πιθανή λήξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Ρούμπιο «τόνισε τη σημασία των επερχόμενων επαφών ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον να συνεργαστούν προς μια διαρκή λύση του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, σε συμφωνία με το όραμα του προέδρου Τραμπ», σύμφωνα με το ανακοινωθέν.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, περιέγραψε την επικοινωνία ως «εποικοδομητική συζήτηση», που αφορούσε «πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την υλοποίηση των κατευθύνσεων» που συμφώνησαν οι δύο ηγέτες κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία.

Πηγή με γνώση του θέματος είπε ωστόσο στο CNN ότι οι αξιωματούχοι έκριναν, μετά την κλήση Ρούμπιο-Λαβρόφ, πως η ρωσική στάση δεν έχει εξελιχθεί επαρκώς πέρα από τις αρχικές, μάξιμαλιστικές της θέσεις. Προς το παρόν, η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Ρούμπιο μάλλον δεν θα εισηγηθεί να προχωρήσει η συνάντηση Πούτιν–Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αν και οι δύο υπουργοί ενδέχεται να συνομιλήσουν ξανά μέσα στην εβδομάδα.

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τότε που ο Τραμπ πραγματοποίησε την τελευταία κατ’ ιδίαν σύνοδο κορυφής του με τον Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Η συνάντηση, που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία, με τους δύο ηγέτες να κάνουν λόγο για «πρόοδο».

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει καλέσει δημόσια το Κίεβο και τη Μόσχα να «σταματήσουν τον πόλεμο αμέσως».

«Πηγαίνεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, όπου κι αν βρίσκεται. Διαφορετικά, είναι υπερβολικά περίπλοκο. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να το λύσεις. Σταματάς στη γραμμή του μετώπου», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το Σάββατο.

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