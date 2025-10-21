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Παπαθανάσης: €24,7 εκατομμύρια ευρώ από ΕΣΠΑ για δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας με εταίρους ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς
Πολιτική
11:59 - 21 Οκτ 2025

Παπαθανάσης: €24,7 εκατομμύρια ευρώ από ΕΣΠΑ για δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας με εταίρους ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάσσονται για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και οι έξι προτάσεις που υποβλήθηκαν  στο πλαίσιο της δράσης «Δίκτυα Μονάδων/ Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας», με Δικαιούχους 23 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 11 ερευνητικούς φορείς της χώρας.

Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 24.759.751 ευρώ, αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Δικτύων Μεταφοράς Τεχνολογίας, με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας και την ενσωμάτωσή τους σε αλυσίδες αξίας.

Στόχος η βελτίωση των δεικτών Καινοτομίας, η αύξηση των ποσοστών ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής έντασης γνώσης και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ερευνητικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με την εξειδίκευσή του σε ικανότητες που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

Οι πράξεις που εντάχθηκαν είναι οι ακόλουθες:

  • «Τεχνολογική Έρευνα και Τεχνογνωσία – Ροή Ιδεών & Συνεργασία (TETRIS)» με προϋπολογισμό 4.700.344 € και συνδικαιούχους το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα.
  • «Επέκταση Δικτύου Καινοτομίας μέσω Μεταφοράς Τεχνολογίας» με προϋπολογισμό 2.937.500 € με συνδικαιούχους το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
  • «Δίκτυο Γέφυρα Τεχνολογίας» με προϋπολογισμό 6.717.500 € και συνδικαιούχους το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
  • «Δίκτυο Συνεργασίας Μεταφοράς Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με προϋπολογισμό 2.037.499,99 € και συνδικαιούχους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
  • «Υπηρεσίες για την ανάπτυξη καινοτομίας στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα: Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας – ΣΠΕΙΡΑ+» με προϋπολογισμό 3.721.907,04 € και συνδικαιούχους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
  • «Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας – Science Agora» με προϋπολογισμό 3.745.000 € και συνδικαιούχους το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και το Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.
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