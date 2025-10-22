ΝΔ: Φίλια πυρά, με drones και μπηχτές, γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη μπορεί να υπερψηφίστηκε – όπως ήταν αναμενόμενο – κι έτσι να έπεσαν τίτλοι τέλους (προσωρινά τουλάχιστον) στις αψιμαχίες εντός Βουλής ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι εσωκομματικές κόντρες, ωστόσο, συνεχίζονται, μετά από την… πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να σχολιάσει την απουσία Δένδια από τη Βουλή.

Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που μίλησαν σήμερα (22/10) σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, τον οποίο αφορά άμεσα η κατατεθείσα τροπολογία, δεν εμφανίστηκε στη Βουλή για να την υποστηρίξει κατά τη σχετική συζήτηση. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να στείλει και ένα σαφές μήνυμα στον κ. Δένδια, καθώς σημείωσε πως περιμένει τις προτάσεις του για «την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε το πρωί της Τετάρτης (22/10) ό,τι είχε πει και την προηγούμενη μέρα στη Βουλή, απαντώντας στα συνεχή σχόλια της αντιπολίτευσης σχετικά με την απουσία του κ. Δένδια. Είπε, δηλαδή, πως εξ όσων αντιλήφθηκε μετά από επικοινωνία που είχε με τον κ. Δένδια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν εξέφρασε κάποια διαφωνία σχετικά με την τροπολογία.

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας», είπε.

Σημείωσε, δε, πως ακόμη έξι υπουργοί δεν παρέστησαν χθες, αφού «δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση».

Ωστόσο, δεν είπε μόνον αυτά. Σημείωσε πως περιμένει τις προτάσεις του αρμόδιου υπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτό που θα έχει εδνιαφέρον είναι «αν μπορούμε να δούμε το μνημείο με μία άλλη ματιά».

Η διαφοροποίηση Γεωργιάδη: Ούτε η ΜΕΘ δεν θα ήταν εμπόδιο

Σαφείς αιχμές άφησε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς ανέλαβε τον (άχαρο) ρόλο να στηλιτεύσει την απουσία του κ. Δένδια από τη Βουλή.

«Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα», είπε ο κ. Γεωργιάδης σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σχολιάζοντας σκωπτικά τη χθεσινή απουσία του κ. Δένδια.

Αυτή, δε, είναι η δεύτερη φορά που ο υπουργός Υγείας πετάει το γάντι στον Νίκο Δένδια. Η πρώτη ήταν προ μερικών ημερών, όταν – πριν ακόμη κατατεθεί η τροπολογία – ο κ. Γεωργιάδης, καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε χωρίς περιστροφές πως οι απαντήσεις σχετικά με το μνημείο θα έρθουν στην ώρα τους και από το τον αρμόδιο υπουργό, τον Νίκο Δένδια.

Επίσης, νωρίτερα σήμερα έκανε μία ανάρτηση με αφορμή το νέο Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο, η οποία είχε -μεταξύ άλλων- στόχο τον Νίκο Δένδια και στην οποία επισήμανε με νόημα: «Η Πολιτική, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι Εφαρμοσμένη Τέχνη, το μόνον που μετράει είναι το αποτέλεσμα και να αλλάζεις την ζωή των ανθρώπων που σε εμπιστεύονται προς το καλύτερο. Πράξεις, αποτέλεσμα και δράση, όχι εικόνα, πόζα και ωραία μετρημένα λόγια με στόχο την επόμενη δημοσκόπηση».

Δένδιας: Η «ψύχραιμη» ανάρτηση και η αποστροφή με νόημα

Το βράδυ της Τρίτης (21/10) κι ενώ στη Βουλή εξελισσόταν ακόμη η συζήτηση για την τροπολογία, ο Νίκος Δένδιας, επικαλούμενος την πρόσφατη διατύπωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, («να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα»), τοποθετήθηκε με ανάρτησή του σχετικά με το ζήτημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Μία ημέρα μετά, την Τετάρτη (22/10), ήταν παρών σε εργοστάσιο παραγωγή drones και σε μία... περίεργη αποστροφή του λόγου του είπε πως «θα παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ».

Προφανώς, απαντά εμμέσως στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν μένει στα λόγια αλλά κάνει πράξεις και παράλληλα κάνει παράπονο για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν τον συνοδεύει σε εκδηλώσεις του υπουργείου Άμυνας και δεν αναδεικνύει το έργο του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαίωσε βέβαια, από την μεριά του, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με όλους τους υπουργούς, αλλά είναι ηλίου φαεινότερες πια οι συννεφιασμένες σχέσεις με τον Νίκο Δένδια.