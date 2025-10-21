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Για να μην υπάρχουν απορίες: ο Γεωργιάδης «έδωσε» Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Ανεμοδείκτης
13:34 - 21 Οκτ 2025

Για να μην υπάρχουν απορίες: ο Γεωργιάδης «έδωσε» Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Άγγελος Κωβαίος
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Η συζήτηση έγινε (όπως έγινε), οι διευκρινίσεις δόθηκαν, τελικά η τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη κατατέθηκε.

Η κυβέρνηση έχει επενδύσει πολιτικά σε αυτό, αλλά για όσους αμφέβαλλαν ότι υπάρχει και μία άλλη διάσταση, μέσω της μετάθεσης αρμοδιοτήτων για το μνημείο στο ΥΠΕΘΑ, την απάντηση έδωσε ο Αδωνις Γεωργιάδης (Action 24). Όταν ρωτήθηκε για τις αρμοδιότητες και τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, ο υπουργός Υγείας είπε: «Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο (21.10) υπουργό. Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας. Ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, στην επόμενη συνέντευξη που θα πάρετε από τον κ. Δένδια και τους συνεργάτες του, ρωτήστε “τι σκοπεύει να κάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;”. Γι’ αυτό ψηφίζουμε την τροπολογία».

Και για να μην υπάρχει καμία απορία, προσέθεσε: «Όταν πάρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την αρμοδιότητα του χώρου (…), μετά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τι θέλει να κάνει με αυτό τον χώρο». Με βεβαιότητα, θα υπάρξει συνέχεια, πιθανότατα και σε άλλα πεδία και επίπεδα… Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=6bJClf_tZPA&t=1s}

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 13:39
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