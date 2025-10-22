Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Τι προβλέπει αναλυτικά

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Με 159 ψήφους υπέρ και 134 κατά εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία που θεσπίζει νέο πλαίσιο προστασίας για τον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα.

Η ρύθμιση χαρακτηρίζει τον χώρο ως σημείο «ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας» και θεσπίζει αυστηρούς περιορισμούς για τη χρήση του.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Σύμφωνα με το άρθρο της τροπολογίας, απαγορεύεται ρητά:

Η κατάληψη ή οποιαδήποτε χρήση της επιφάνειας του χώρου για σκοπούς πέραν της επίσκεψης και της ανάδειξης του Μνημείου.

Κάθε αλλοίωση του χώρου, καθώς και

η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία φέρει τις υπογραφές επτά υπουργών: Κυριάκου Πιερρακάκη (Οικονομίας), Νίκου Δένδια (Εθνικής Άμυνας), Θοδωρή Λιβάνιου (Εσωτερικών), Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (Προστασίας του Πολίτη), Σταύρου Παπασταύρου (Περιβάλλοντος), Γιώργου Φλωρίδη (Δικαιοσύνης) και Λίνας Μενδώνη (Πολιτισμού).

Στόχος της ρύθμισης

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η τροπολογία στοχεύει στην προστασία της ακεραιότητας και της ιερότητας του Μνημείου, το οποίο αποτελεί σημείο εθνικής μνήμης και τιμής για όσους έπεσαν υπέρ πατρίδος. Παράλληλα, επιδιώκεται να αποτραπεί κάθε μορφή ακατάλληλης χρήσης ή συγκέντρωσης στον χώρο που θα μπορούσε να προσβάλει τον συμβολισμό του.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, εξέφρασε αντιρρήσεις για το κατά πόσο οι απαγορεύσεις αυτές περιορίζουν το δικαίωμα στη δημόσια συνάθροιση, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «υπερβολικά αυστηρή» και «αντιδημοκρατική».