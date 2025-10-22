ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άδωνις εναντίον Δένδια: Για να μη μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία θα πρέπει να είμαι σε κώμα
Πολιτική
18:10 - 22 Οκτ 2025

Άδωνις εναντίον Δένδια: Για να μη μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία θα πρέπει να είμαι σε κώμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ, ωστόσο, οι εσωκομματικές κόντρες συνεχίστηκαν. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέλαβε το ρόλο να στηλιτεύσει την απουσία του Νίκου Δένδια.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σκωτικά το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας δεν υποστήριξε την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και αντίθετα πήγε σε άλλη εκδήλωση.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα».

Θυμίζουμε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε και προ ημερών πετάξει το μπαλάκι στον Νίκο Δένδια να τοποθετηθεί για το τι θα γίνει στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Επίσης, νωρίτερα σήμερα έκανε μία ανάρτηση με αφορμή το νέο Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο στην οποία επισήμανε με νόημα: «Η Πολιτική, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι Εφαρμοσμένη Τέχνη, το μόνον που μετράει είναι το αποτέλεσμα και να αλλάζεις την ζωή των ανθρώπων που σε εμπιστεύονται προς το καλύτερο. Πράξεις, αποτέλεσμα και δράση, όχι εικόνα, πόζα και ωραία μετρημένα λόγια με στόχο την επόμενη δημοσκόπηση».

Η συγκεκριμένη αναφορά είχε -μεταξύ άλλων- στόχο τον Νίκο Δένδια, στον οποίο έριξε το μπαλάκι και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως περιμένει από τον υπουργό Άμυνας προτάσεις για το πώς θα αναδειχθεί το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο υπουργός Άμυνας από τη μεριά του, εκτός από το ότι έλαμψε δια της απουσίας του από τη Βουλή στη συζήτηση για την τροπολογία, την Τετάρτη (22/10) ήταν παρών σε εργοστάσιο παραγωγή drones και σε μία... περίεργη αποστροφή του λόγου του είπε πως «θα παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ».

Προφανώς, απαντά εμμέσως στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν μένει στα λόγια αλλά κάνει πράξεις και παράλληλα κάνει παράπονο για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν τον συνοδεύει σε εκδηλώσεις του υπουργείου Άμυνας και δεν αναδεικνύει το έργο του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαίωσε βέβαια πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με όλους τους υπουργούς, αλλά είναι ηλίου φαεινότερες πια οι συννεφιασμένες σχέσεις με τον Νίκο Δένδια.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 18:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη
Πολιτική

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»
Πολιτική

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία
Πολιτική

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ