Άδωνις εναντίον Δένδια: Για να μη μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία θα πρέπει να είμαι σε κώμα

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ, ωστόσο, οι εσωκομματικές κόντρες συνεχίστηκαν. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέλαβε το ρόλο να στηλιτεύσει την απουσία του Νίκου Δένδια.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σκωτικά το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας δεν υποστήριξε την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και αντίθετα πήγε σε άλλη εκδήλωση.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα».

Θυμίζουμε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε και προ ημερών πετάξει το μπαλάκι στον Νίκο Δένδια να τοποθετηθεί για το τι θα γίνει στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Επίσης, νωρίτερα σήμερα έκανε μία ανάρτηση με αφορμή το νέο Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο στην οποία επισήμανε με νόημα: «Η Πολιτική, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι Εφαρμοσμένη Τέχνη, το μόνον που μετράει είναι το αποτέλεσμα και να αλλάζεις την ζωή των ανθρώπων που σε εμπιστεύονται προς το καλύτερο. Πράξεις, αποτέλεσμα και δράση, όχι εικόνα, πόζα και ωραία μετρημένα λόγια με στόχο την επόμενη δημοσκόπηση».

Η συγκεκριμένη αναφορά είχε -μεταξύ άλλων- στόχο τον Νίκο Δένδια, στον οποίο έριξε το μπαλάκι και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως περιμένει από τον υπουργό Άμυνας προτάσεις για το πώς θα αναδειχθεί το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο υπουργός Άμυνας από τη μεριά του, εκτός από το ότι έλαμψε δια της απουσίας του από τη Βουλή στη συζήτηση για την τροπολογία, την Τετάρτη (22/10) ήταν παρών σε εργοστάσιο παραγωγή drones και σε μία... περίεργη αποστροφή του λόγου του είπε πως «θα παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ».

Προφανώς, απαντά εμμέσως στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν μένει στα λόγια αλλά κάνει πράξεις και παράλληλα κάνει παράπονο για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν τον συνοδεύει σε εκδηλώσεις του υπουργείου Άμυνας και δεν αναδεικνύει το έργο του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαίωσε βέβαια πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με όλους τους υπουργούς, αλλά είναι ηλίου φαεινότερες πια οι συννεφιασμένες σχέσεις με τον Νίκο Δένδια.