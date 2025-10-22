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«Περίεργη» δήλωση Δένδια από εργοστάσιο Drones: Θα παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό να έρθει να δει τι φτιάχνουμε
Πολιτική
17:22 - 22 Οκτ 2025

«Περίεργη» δήλωση Δένδια από εργοστάσιο Drones: Θα παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό να έρθει να δει τι φτιάχνουμε

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, πραγματοποίησε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, επίσκεψη στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές, ενώ αναφερόμενος στο έργο που πραγματοποιείται εκεί έκανε και μια «περίεργη» αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δένδιας περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων ανάπτυξης και των προσομοιωτών επιχειρησιακής εξάσκησης του Εργοστασίου Παραγωγής Drones, όπου ενημερώθηκε από τον Διοικητή της ΑΣΔΥΣ, Υποστράτηγο Αντώνιο Θεοδοσιάδη, για την αποστολή του 306 ΕΒΤ, καθώς και για τις τεχνολογικές έρευνες και τον τρόπο διασύνδεσής τους με τη Διεύθυνση Καινοτομίας, το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Μετά την ενημέρωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών, έναν βασικό πυλώνα της υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.

Γύρω μας, σε αυτό τον χώρο, υπάρχει κάτι κυριολεκτικά για την Πατρίδα μας πρωτοφανές. Με πρωτοβουλία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υλοποιείται ένα καίριο βήμα, τολμώ να πω ένα άλμα, στη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας στη νέα εποχή.

Εδώ έχουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων, drones, κατηγορίας Ι και First Person View (FPV), αλλά και μεγαλύτερων drones κατηγορίας Ι, καθώς επίσης εδώ έχουμε αναπτύξει δύο πρωτότυπους φορητούς σταθμούς παραγωγής drones, οι οποίοι θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και είναι κατασκευασμένοι για να ακολουθούν τις μεγάλες μονάδες μας. Δηλαδή, να μπορούν να παράγουν FPV drones επί του πεδίου.

Έχουμε ήδη αναπτύξει εδώ, στο εργοστάσιο αυτό, τη δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones τον χρόνο. Και αυτό σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καινοτομίας, το ΚΕΤΑΚ, το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων και το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας).

Πρόκειται για μια καινούργια αντίληψη, η οποία όχι απλώς εξοικονομεί πόρους, αλλά αλλάζει τη νοοτροπία αγοράς προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας από το «ράφι». Και θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ όχι μόνο παράγονται τα drones, εδώ παράγεται και εξελίσσεται και το λογισμικό των drones.

Είναι αυτό το εργοστάσιο η ζωντανή απόδειξη της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας στη νέα εποχή. Η πραγματική απτή υλοποίηση της «Ατζέντας 2030». Και εδώ νιώθω την υποχρέωση να συγχαρώ τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αλλά και όλα τα στελέχη που είναι και εργάζονται εδώ. Η Ελλάδα εδώ είναι μέσα στον 21ο αιώνα και μάλιστα με πολύ γρήγορα βήματα.

Θα ήθελα να πω ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη μετάβαση, γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα έναντι της οποίας υφίσταται απειλή. Και η ελπίδα για να μπορούμε διαχρονικά να αποτρέπουμε τις απειλές είναι να αναπτύξουμε τις δικές μας ελληνικές δυνατότητες.

Ελληνικές δυνατότητες, ελληνικά μυαλά, ελληνικά χέρα, ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παραλαμβάνοντας από τον Διοικητή του 306 ΕΒΤ, Συνταγματάρχη (ΤΧ) Ευστάθιο Μπότση, αναμνηστικό δώρο για την επίσκεψή του ένα αντίγραφο τετράπτερου drone, κατασκευής του εργοστασίου, ανέφερε: «Θα παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό της χώρας να έρθει να δει τι φτιάχνουμε εδώ. Νομίζω ότι θα αισθανθεί κι αυτός πολύ υπερήφανος για το τι έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χρονικό διάστημα μηνών από εσάς και τους συνεργάτες σας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι αυτό θα το κρατήσω. Είναι δείγμα άλματος. Δεν είναι απλώς απόδειξη μιας κατασκευής. Ευχαριστώ πολύ».

Επισημαίνεται ότι το 306 ΕΒΤ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε ως επιπλέον αποστολή τη συντήρηση drones πολιτικού τύπου. Με πρωτοβουλία του ΓΕΣ, το Τμήμα αυτό αναβαθμίστηκε και έγινε γραμμή ανάπτυξης, παραγωγής λογισμικού, drones, εξομοιωτών πτήσης drones, αλλά και συντήρησής τους.

Μάλιστα, μπορεί να παράγει τετρακόπτερα καθώς και σταθερής πτέρυγας drones. Τα drones αυτά δύναται να αναλάβουν αποστολή επιτήρησης και παρατήρησης, άφεσης φορτίου και «καμικάζι».

Επιπρόσθετα το ΓΕΣ διαθέτει δύο κινητές μονάδες στις οποίες πραγματοποιούνται όλες οι παραπάνω εργασίες πλησίον των πεδίων επιχειρήσεων.

Τέλος το 306 ΕΒΤ έχει συμβάλει στην αναβάθμιση του Μ1117, το οποίο θα παρελάσει την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει εγκαταστήσει επί του οχήματος ηλεκτροοπτικό αισθητήρα και drone το οποίο συνεργάζεται με το όχημα στις αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης.

{https://player.vimeo.com/video/1129502792?h=9747127980}

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 18:25
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