Μητσοτάκης: Επικοινώνησα ο ίδιος με τον Δένδια, δεν διαφώνησε πουθενά - Περιμένω να αναδείξει το μνημείο

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερασπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (22/10) την απόφαση της κυβέρνησης να περάσει τροπολογία για τη φύλακη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί. Παράλληλα, σχολίασε τη στάση του Νίκου Δένδια, λέγοντας πως ο ίδιος δεν έχει αντιληφθεί κάποια διαφωνία.

«Υπήρξε ανάγκη συλλογικής προστασίας ενός χώρου μνήμης. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Αντίστοιχα μνημεία υπάρχουν παντού, προστατεύονται και τα σέβεται η ίδια η κοινωνία. Εδώ δυστυχώς δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και έτσι φέραμε μια ρύθμιση που εμπεδώνει την κανονικότητα και το προφανές: ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να υπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού. Έναν τέτοιον χώρο έχουμε στην πατρίδα μας. Περνώντας από το Σύνταγμα, δεν νομίζω ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα, την οποία αντικρίζουμε σήμερα. Νομίζω σε αυτήν την άποψη συμφωνεί και η πλειοψηφία».

Σχετικά με την απουσία του Νίκου Δένδια και την αμφίσημη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός απάντησε ως εξής:

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και άλλοι 6 υπουργοί δεν παρέστησαν χθες, δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση. Ενδιαφέρον έχει κατά πόσο θα μπορέσουμε να δούμε το Μνημείο με μια φρέσκια ματιά: το πού ξεκινά το Μνημείο και πού τελειώνει η Πλατεία. Γιατί άλλωστε να μονοπωλεί το Μνημείο αυτό τη διαμαρτυρία; Αναμένω πρόταση από το υπουργείο Άμυνας για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Σκοπός δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα. Όμως από δω και πέρα κανείς δεν θα μπορεί να γράψει ονόματα ή να καταλάβει τον χώρο.

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό αποτελεί προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού που δεν ξεκίνησε από τους γονείς, κακά τα ψέματα. Ξεκίνησε από πολιτικούς που εργαλειοποίησαν κάποιους γονείς».

«Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός γονιού. Ο ίδιος μίλησα δημόσια συμπάσχοντας με τον γονιό στο αίτημα που είχε για εκταφή του παιδιού του. Η εκταφή δεν έχει γίνει ακόμα, το τονίζω αυτό, και φαντάζομαι και οι άλλες εκταφές θα γίνουν. Διότι κι αυτό εντάσσεται στη συνωμοσία του ξυλολίου. Θα αναλάβω την ευθύνη μου ως πρωθυπουργός εδώ: δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε με μόνο σκοπό να κατηγορηθεί η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως αποδείχθηκε πως δεν υπήρξε κανένα παράνομο φορτίο, η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε:

«Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής, μου έκανε εντύπωση αυτό. Αν ο ίδιος επιλέξει νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να σχολιάσω».