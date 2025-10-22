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Δημοσκόπηση Realpolls: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ – «Ισοψηφία» ΠΑΣΟΚ-Πλεύσης στο 10%
Πολιτική
22:16 - 22 Οκτ 2025

Δημοσκόπηση Realpolls: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ – «Ισοψηφία» ΠΑΣΟΚ-Πλεύσης στο 10%

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν αμετάβλητο παραμένει το πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Realpolls, με τη ΝΔ ελαφρώς λαβωμένη, αλλά σε μεγάλη απόσταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και το ΠΑΣΟΚ «στρυμωγμένο», σε αντίθεση με την Πλεύση Ελευθερίας που φαίνεται να ενισχύει τη θέση της.  

Όπως δείχνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε το διάστημα 17–20 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.724 πολιτών για λογαριασμό του Protagon, η ΝΔ – στην πρόβλεψη αποτελέσματος – συγκεντρώνει 27,7%, με προβάδισμα 17,3 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ισοβαθμεί με την Πλεύση Ελευθερίας στο 10,4%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,9%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 6,9%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 5,3% και άλλο κόμμα επιλέγει το 6,7% των ερωτηθέντων.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 23,8%, το ΠΑΣΟΚ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 7,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,2%, το ΚΚΕ με 5,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5% και το ΜέΡΑ25 με 4,4%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,8%. Το 6,6% δηλώνει πρόθεση ψήφου για άλλο κόμμα και η «γκρίζα ζώνη» ανέρχεται στο 17,8%.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Το 65% των πολιτών δηλώνει ότι είναι απίθανο να ψηφίσει κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 11,5% το θεωρεί λίγο πιθανό. Αντίθετα, το 11,3% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό και το 9,3% αρκετά πιθανό. Το συνολικό ποσοστό όσων βλέπουν θετικά ένα νέο κόμμα Τσίπρα ανέρχεται στο 20,6%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 21,8% του Σεπτεμβρίου.

Η κοινή γνώμη φαίνεται διχασμένη για την ενδεχόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού. Το 59,6% θεωρεί ότι «ο Αλέξης Τσίπρας εκπροσωπεί τον λαϊκισμό και την κακή επιλογή συνεργατών», ενώ το 30,6% πιστεύει πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Επιπλέον, το 23,5% εκτιμά ότι έχει αναγνωρίσει τα λάθη του και φέρνει νέο αέρα στην πολιτική ζωή.

Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά

Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν φαίνεται να συγκινεί το εκλογικό σώμα. Το 87,4% δηλώνει καθόλου ή λίγο πιθανό να το ψηφίσει, ενώ μόλις το 4,1% απαντά «πολύ πιθανό» και το 7% «αρκετά πιθανό».

Επιλογή πρωθυπουργού μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα έξι μονάδων έναντι του Αλέξη Τσίπρα στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό (31,1% έναντι 25,1%), ενώ το 42,8% απαντά ότι δεν προτιμά κανέναν από τους δύο.

Επιλογή πρωθυπουργού μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Σε αντίστοιχη σύγκριση μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, ο δεύτερος προηγείται με 25,9% έναντι 20,4%, ενώ το 52% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο στοιχεία που αφορούν το ΠΑΣΟΚ: Το 81,2% των ερωτηθέντων ζητά να ξεκαθαρίσει οριστικά τη στάση του στο επικείμενο συνέδριο, ιδίως σε σχέση με τη μετεκλογική του πολιτική κατεύθυνση.

Επιπλέον, σε περίπτωση εκλογικής ήττας, το 15,9% των ψηφοφόρων του θα επιθυμούσε συνεργασία με τη ΝΔ, το 37,9% με την ευρύτερη κεντροαριστερά, ενώ το 22,9% προτιμά να μη γίνουν συνεργασίες.

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