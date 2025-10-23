ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία, άμυνα και ενεργειακά στο επίκεντρο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Οι ελληνικές προτεραιότητες
Πολιτική
08:34 - 23 Οκτ 2025

Ουκρανία, άμυνα και ενεργειακά στο επίκεντρο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Οι ελληνικές προτεραιότητες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκινά σήμερα στις 10:00 ώρα Ελλάδας, σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή ατζέντα επηρεάζεται βαθιά από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τη στροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Μόσχα. Η αιφνιδιαστική απόφαση του Λευκού Οίκου να προχωρήσει – για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία – σε κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις Δύσης–Ρωσίας και αναγκάζει την Ευρώπη να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, ιδιαίτερα στον ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Η στροφή αυτή είχε ήδη άμεσες συνέπειες: η προγραμματισμένη Σύνοδος για το Ουκρανικό στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε, καθώς η νέα στάση της Ουάσιγκτον διαφοροποίησε το πλαίσιο των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Σύνοδος των Βρυξελλών αποκτά αυξημένο βάρος. Οι ευρωπαίοι ηγέτες, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλούνται να χαράξουν μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, σε ένα περιβάλλον όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια της ηπείρου εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την ενεργειακή της αυτονομία και τη συλλογική αμυντική της ικανότητα.

Η συζήτηση για το Ουκρανικό, στην οποία θα συμμετάσχει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πραγματοποιηθεί σε νέο κλίμα, μετά και τη μεταβολή της αμερικανικής στάσης. Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη χορήγηση δανείου 140 δισ. ευρώ στο Κίεβο, ενώ η ΕΕ ετοιμάζεται να υιοθετήσει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας, ευθυγραμμιζόμενη εν μέρει με τις κινήσεις της Ουάσιγκτον.

Οι ελληνικές προτεραιότητες

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά της νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν θα επιβαρύνονται με υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον βορρά. Στην παρέμβασή του θα υπογραμμίσει πως η ενεργειακή συνοχή της Ευρώπης αποτελεί πλέον ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας, όχι μόνο οικονομικής πολιτικής. Με δεδομένο ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να επιβάλει τη 19η δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας – συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διακοπής εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου – ο Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η μετάβαση πρέπει να συνοδεύεται από ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ανθεκτικότητας των εθνικών ενεργειακών δικτύων.

Η Ελλάδα, όπως αναμένεται να τονίσει, μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Οι αγωγοί και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις που συνδέουν τη χώρα με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθιστούν την Αθήνα πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακό κόμβο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. «Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αυτάρκεια περνά μέσα από τον ευρωπαϊκό Νότο», αναμένεται να επισημάνει ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί στα ζητήματα της άμυνας και της ασφάλειας, σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Υποστηρίζοντας την «προσέγγιση 360 μοιρών», θα τονίσει την ανάγκη να προστατεύονται όλα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όχι μόνο απέναντι στις απειλές από την Ανατολή, αλλά και από τον Νότο. Η Ελλάδα, όπως αναμένεται να αναφέρει, γνωρίζει από πρώτο χέρι τη σημασία της φύλαξης των συνόρων και της σταθερότητας στη Μεσόγειο, που συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της χωρίς να θυσιάσει την κοινωνική συνοχή. Θα ζητήσει απλούστευση των κανονισμών, επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, και στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ώστε η Ένωση να παραμείνει ισχυρή μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 08:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τραμπ «ανεβάζει στροφές» απέναντι στον Πούτιν – Κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου
Ειδήσεις

Ο Τραμπ «ανεβάζει στροφές» απέναντι στον Πούτιν – Κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου

Ανάσα για επαγγελματίες και αγρότες: Μειώσεις ή απαλλαγή από τα τεκμήρια του 2025
Φορολογία

Ανάσα για επαγγελματίες και αγρότες: Μειώσεις ή απαλλαγή από τα τεκμήρια του 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ
Ειδήσεις

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων
Ειδήσεις

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση
Ειδήσεις

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:04

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

Ναυτιλία
10/08/2026 - 09:01

Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία

Εργασιακά
10/08/2026 - 08:59

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ