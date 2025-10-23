Ουκρανία, άμυνα και ενεργειακά στο επίκεντρο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Οι ελληνικές προτεραιότητες

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκινά σήμερα στις 10:00 ώρα Ελλάδας, σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή ατζέντα επηρεάζεται βαθιά από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τη στροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη Μόσχα. Η αιφνιδιαστική απόφαση του Λευκού Οίκου να προχωρήσει – για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία – σε κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις Δύσης–Ρωσίας και αναγκάζει την Ευρώπη να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, ιδιαίτερα στον ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

Η στροφή αυτή είχε ήδη άμεσες συνέπειες: η προγραμματισμένη Σύνοδος για το Ουκρανικό στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε, καθώς η νέα στάση της Ουάσιγκτον διαφοροποίησε το πλαίσιο των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Σύνοδος των Βρυξελλών αποκτά αυξημένο βάρος. Οι ευρωπαίοι ηγέτες, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλούνται να χαράξουν μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, σε ένα περιβάλλον όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια της ηπείρου εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την ενεργειακή της αυτονομία και τη συλλογική αμυντική της ικανότητα.

Η συζήτηση για το Ουκρανικό, στην οποία θα συμμετάσχει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πραγματοποιηθεί σε νέο κλίμα, μετά και τη μεταβολή της αμερικανικής στάσης. Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη χορήγηση δανείου 140 δισ. ευρώ στο Κίεβο, ενώ η ΕΕ ετοιμάζεται να υιοθετήσει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας, ευθυγραμμιζόμενη εν μέρει με τις κινήσεις της Ουάσιγκτον.

Οι ελληνικές προτεραιότητες

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά της νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν θα επιβαρύνονται με υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον βορρά. Στην παρέμβασή του θα υπογραμμίσει πως η ενεργειακή συνοχή της Ευρώπης αποτελεί πλέον ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας, όχι μόνο οικονομικής πολιτικής. Με δεδομένο ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να επιβάλει τη 19η δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας – συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διακοπής εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου – ο Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η μετάβαση πρέπει να συνοδεύεται από ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ανθεκτικότητας των εθνικών ενεργειακών δικτύων.

Η Ελλάδα, όπως αναμένεται να τονίσει, μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Οι αγωγοί και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις που συνδέουν τη χώρα με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθιστούν την Αθήνα πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακό κόμβο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. «Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αυτάρκεια περνά μέσα από τον ευρωπαϊκό Νότο», αναμένεται να επισημάνει ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί στα ζητήματα της άμυνας και της ασφάλειας, σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Υποστηρίζοντας την «προσέγγιση 360 μοιρών», θα τονίσει την ανάγκη να προστατεύονται όλα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όχι μόνο απέναντι στις απειλές από την Ανατολή, αλλά και από τον Νότο. Η Ελλάδα, όπως αναμένεται να αναφέρει, γνωρίζει από πρώτο χέρι τη σημασία της φύλαξης των συνόρων και της σταθερότητας στη Μεσόγειο, που συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της χωρίς να θυσιάσει την κοινωνική συνοχή. Θα ζητήσει απλούστευση των κανονισμών, επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, και στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ώστε η Ένωση να παραμείνει ισχυρή μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.