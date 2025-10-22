Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΕ: Νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας εν μέσω πίεσης από ΗΠΑ και Κίνα

Περισσότερο από έναν μήνα αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι ηγέτες της ΕΕ είναι έτοιμοι να δώσουν την τελική έγκριση στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή κατάργηση των αγορών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στοχεύει ρωσικές τράπεζες, πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και οντότητες στην Ινδία και την Κίνα. Πρόκειται για τη νεότερη προσπάθεια της ΕΕ να τιμωρήσει τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η επίτευξη συμφωνίας είχε καθυστερήσει για αρκετές εβδομάδες, καθώς η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έθεσαν εμπόδια.

Η Αυστρία ζητούσε την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα, προκειμένου να βοηθηθεί η Raiffeisen Bank International AG να αποζημιωθεί για τα πρόστιμα που πλήρωσε στη Ρωσία. Τελικά, η χώρα εγκατέλειψε το αίτημα, καθώς δεν έλαβε την απαραίτητη στήριξη.

Η Ουγγαρία ακολούθησε την ίδια πορεία τη Δευτέρα, ενώ ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε σήμερα το πρωί στο κοινοβούλιο της Μπρατισλάβας ότι η χώρα του θα εγκρίνει το πακέτο εφόσον ικανοποιηθούν τα αιτήματά της.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει το βασικό αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής, καθώς η ΕΕ προσπαθεί να δείξει συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία, εν μέσω αστάθειας στη στάση των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για την μονοήμερη σύνοδο κορυφής, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προς το παρόν ακυρωθεί.

Στο παρασκήνιο, ευρωπαϊκά κράτη εργάζονται από κοινού με την Ουκρανία πάνω σε μια 12-σημειών πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με βάση τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, όπως ανέφερε το Bloomberg. Μεταξύ των προτάσεων – ένα ειρηνευτικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Τραμπ.

Μέλη του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων» θα συγκεντρωθούν στο Λονδίνο την Παρασκευή για περαιτέρω συζητήσεις, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στην ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνεται επίσης συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με αρκετά κράτη μέλη να αναμένεται να εκφράσουν ανησυχίες για τις σχέσεις με την Κίνα, μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου για αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές σπανίων γαιών και άλλων κρίσιμων υλικών. Αυτές οι πρώτες ύλες είναι ζωτικής σημασίας για πληθώρα ευρωπαϊκών βιομηχανιών – από τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων έως την αμυντική παραγωγή.

Όπως αναφέρουν σήμερα οι Alberto Nardelli και Jorge Valero, η Κομισιόν ετοιμάζει έναν κατάλογο εμπορικών μέτρων έως τα τέλη του μήνα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ως διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στην Κίνα. Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, είχε συνομιλίες χθες με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γουεντάο, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία που να καλύπτει τις ανησυχίες της ΕΕ.