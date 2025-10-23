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Ανάσα για επαγγελματίες και αγρότες: Μειώσεις ή απαλλαγή από τα τεκμήρια του 2025
Φορολογία
08:25 - 23 Οκτ 2025

Ανάσα για επαγγελματίες και αγρότες: Μειώσεις ή απαλλαγή από τα τεκμήρια του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις αναμένονται για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες για τα εισοδήματα του 2025, που θα δηλωθούν στην εφορία το 2026.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα είτε πλήρους απαλλαγής από τα τεκμήρια είτε μείωσης κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια.

Οι ρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στην ανακούφιση φορολογουμένων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες, όπως περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, αναπηρία ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

Πλήρης εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα

Πλήρης απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα θα έχουν οι εξής κατηγορίες:

  • Επαγγελματίες με «μπλοκάκι» έως τρεις εργοδότες.
  • Άτομα με αναπηρία 80% και άνω.
  • Νέοι επαγγελματίες κατά τα πρώτα τρία έτη δραστηριότητάς τους.
  • Καφενεία σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων και σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.
  • Αγρότες και ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με έως δύο εταιρείες και δηλώνουν ως έδρα την κατοικία τους.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, η φορολόγηση θα γίνεται με βάση το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα και όχι με βάση τα τεκμήρια.

Μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος

Μείωση κατά 50% θα έχουν οι εξής δικαιούχοι:

  • Επαγγελματίες με αναπηρία 67%-79%.
  • Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.
  • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
  • Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα που παρουσιάζουν σοβαρή αναπηρία (τουλάχιστον 67%).
  • Πολύτεκνοι γονείς.
  • Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας έως 25%.
  • Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η εφαρμογή των απαλλαγών ή της μείωσης του τεκμαρτού εισοδήματος προϋποθέτει την προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, ανάλογα με την κατηγορία του φορολογούμενου. Στα βασικά περιλαμβάνονται:

  • Αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που περιορίζει την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Πιστοποιητικά πολύτεκνου γονέα ή απορφανισμένου τέκνου.
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης, απόφαση επιμέλειας, δικαστική απόφαση υιοθεσίας, έγγραφα κράτησης γονέα).
  • Άδεια κυκλοφορίας για το ποσοστό ιδιοκτησίας των εκμεταλλευτών ταξί.

Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν μια στοχευμένη παρέμβαση, που λαμβάνει υπόψη κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες, προσφέροντας ανακούφιση σε φορολογούμενους με περιορισμένες δυνατότητες.

Παράλληλα, η προσκόμιση δικαιολογητικών εξασφαλίζει ότι οι ελαφρύνσεις θα εφαρμοστούν μόνο σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη φορολογική δικαιοσύνη.

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