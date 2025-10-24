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Σκέρτσος σε ΠΑΣΟΚ: Την εξυγίανση του μηχανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες
Πολιτική
17:17 - 24 Οκτ 2025

Σκέρτσος σε ΠΑΣΟΚ: Την εξυγίανση του μηχανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του, απάντησε στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις δηλώσεις του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας το κόμμα για «κοπτοραπτική» και διαστρέβλωση των λεγομένων του. 

Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι οι αναφορές του αφορούσαν αποκλειστικά τους ελέγχους και τις εκθέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων για διαχρονικά προβλήματα στο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων και όχι τις τρέχουσες δικαστικές έρευνες. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόζει από το 2024 σχέδιο μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι ήδη από το 2019 είχαν ξεκινήσει διασταυρωτικοί έλεγχοι που οδήγησαν σε παραπομπές στη δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου αναφέρει: «Αυτό που κατάλαβε ο κ. Γερουλάνος, παρακολουθώντας την πλήρη τοποθέτησή μου την περασμένη Τετάρτη, χωρίς να εγείρει κανένα ζήτημα για όσα είπα ως προς τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας δύο μέρες μετά σε κοπτοραπτική των δηλώσεών μου.

Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και στην διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στις ελλείψεις δηλαδή κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων που καμία κυβέρνηση πριν τη ΝΔ δεν φρόντισε να καλύψει αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν προτεραιότητα της δικής μας κυβέρνησης από το 2019.

Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες.

Αντιθέτως, μίλησα ρητά για το σχέδιο δράσης μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που από κοινού εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή ήδη από το 2024, πολύ πριν προκύψουν, δηλαδή, οι έλεγχοι της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Τέλος, είναι πλέον γνωστό ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 είχαν ξεκινήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους προωθώντας στην ελληνική δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση ύποπτες αιτήσεις ενισχύσεων, πολλές εκ των οποίων ήδη έχουν καταλήξει σε καταδίκες.

Άνθρακες, λοιπόν, ο θησαυρός.

Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες ενός προβλήματος που υπήρξε βαθύ και διαχρονικό».

Νωρίτερα, τόσο το ΠΑΣΟΚ, οσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν κάνει ανακοινώσεις για τις δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου σε συνέδριο στην Καλαμάτα τονίζοντας ότι ενορχηστρωτής του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ίδιοο το Μέγαρο Μαξίμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 17:52
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