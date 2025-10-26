Ηράκλειο: Επίθεση κουκουλοφόρων κατά Βορίδη - «Δεν με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές», δήλωσε ο πρώην υπουργός

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ομάδα περίπου 25 κουκουλοφόρων επιτέθηκε με αυγά και διάφορα αντικείμενα εναντίον του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, την ώρα που δειπνούσε με την οικογένειά του σε εστιατόριο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φώναζαν συνθήματα εναντίον του και προκάλεσαν υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ενώ επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των θαμώνων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση.

Σε ανάρτησή του μετά το περιστατικό, ο κ. Βορίδης κατήγγειλε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς» και υπογράμμισε ότι δεν τρομοκρατείται από τέτοιες ενέργειες.

«Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους. Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου, ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί, ούτε τα παιδιά άλλων οικογενειών που βρίσκονταν στο εστιατόριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός πρόσθεσε ότι «η κοινωνία έχει ακόμα δρόμο μέχρι να ξεριζώσει την ακροαριστερή βία», επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους επιθέσεις πλήττουν όχι μόνο πρόσωπα αλλά και τη δημοκρατική ομαλότητα.

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση του ο Μάκης Βορίδης ανέφερε: «Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».