Δημοσκόπηση Interview: Οριακές μεταβολές στην πρόθεση ψήφου - Το 61% δεν βλέπει βελτίωση στην οικονομία

Νέα δημοσκόπηση, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (29/10), καταγράφει ήπιες μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει σαφή δυναμική υπεροχής, το ΠΑΣΟΚ διατηρείται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό, ενώ η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων διευρύνεται, προσεγγίζοντας πλέον το 20% του εκλογικού σώματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να εμφανίζει σημαντική πτώση, χάνοντας σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Αναλυτικότερα τα ευρήματα δημοσκόπησης της Interview για την POLITIC:

Σε σχέση με τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου:

Νέα Δημοκρατία: παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη στο 23,8% (από 23,9%)

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: διατηρεί τη δεύτερη θέση με 13% (από 13,2%)

Ελληνική Λύση: υποχωρεί στο 6,4% (από 7,5%)

ΚΚΕ: παρουσιάζει μικρή πτώση στο 5,8% (από 6,1%)

Πλεύση Ελευθερίας: υποχωρεί στο 5,4% (από 6,4%), δείχνοντας απώλεια της δυναμικής που είχε το καλοκαίρι.

Στα μικρότερα κόμματα καταγράφονται διαφοροποιημένες τάσεις, χωρίς όμως ουσιαστική μεταβολή στη συνολική εικόνα. Το Κίνημα Δημοκρατίας παραμένει στο 4%, ενώ η Φωνή Λογικής ενισχύεται στο 4% (από 3,5%). Το ΜέΡΑ25 σημειώνει οριακή αύξηση στο 3,5% (από 3,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση, στο 2,6% (από 4,4%), δείχνοντας συνεχιζόμενη αποσυσπείρωση του εκλογικού του ακροατηρίου. Η Νέα Αριστερά μειώνεται στο 1,6% (από 2%), ενώ η Νίκη βρίσκεται στο 1,2% (από 1,0%).

Το ποσοστό των Άλλων κομμάτων ανεβαίνει στο 9,2% (από 6,7%), και οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 19,5% (από 17,9%), γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση αβεβαιότητας και ρευστότητας στο εκλογικό σώμα.

Προτίμηση για νέες εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

Παρά τη γενικευμένη πολιτική κόπωση, οι περισσότεροι πολίτες φαίνεται να προτιμούν την επανάληψη εκλογών αντί για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, γεγονός που φανερώνει χαμηλή εμπιστοσύνη στη σταθερότητα των συμμαχιών. Το 45% δηλώνει ότι θα επέλεγε νέες εκλογές, έναντι 22% που στηρίζει το ενδεχόμενο συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη αποδοχή.

Ακολουθούν τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνή Λογικής (7%), ενώ με 3% το καθένα εμφανίζονται οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25.

Το πολιτικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος»

Στο ερώτημα αυτό, το 42% των ερωτηθέντων επιλέγει «το χάος», έναντι 30% που προτιμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 28% απαντά «Άλλο». Οι αναφορές σε αυτήν την κατηγορία σχετίζονται κυρίως με προτάσεις όπως κυβέρνηση συνεργασίας, οικουμενική λύση ή αλλαγή πολιτικών ηγεσιών.

Η κατανομή των απαντήσεων δείχνει ότι η επίκληση της σταθερότητας δεν έχει πλέον την ίδια απήχηση, καθώς ένα σημαντικό μέρος των πολιτών φαίνεται να αναζητά εναλλακτικές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης.

Εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», πρώτη επιλογή είναι το «Κανέναν» με 32,3%.

Ακολουθούν:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 28,1%

Νίκος Ανδρουλάκης: 9,4%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 6,2%

Κυριάκος Βελόπουλος: 5,9%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,8%

Στέφανος Κασσελάκης: 4,4%

Πιο χαμηλά καταγράφονται ο Σωκράτης Φάμελλος (3,2%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,5%), ο Αλέξης Χαρίτσης (1,4%) και ο Δημήτρης Νατσιός (1,3%).

Αντιλήψεις για την οικονομία

Έξι στους δέκα πολίτες (61%) δηλώνουν ότι δεν είδαν καμία βελτίωση ούτε στην οικονομία της χώρας ούτε στα προσωπικά τους οικονομικά. Το 21% θεωρεί ότι η οικονομία της χώρας βελτιώθηκε, αλλά όχι η δική του κατάσταση, ενώ μόλις το 14% απαντά ότι διαπιστώνει βελτίωση και στα δύο επίπεδα.

Ένα 4% εκτιμά πως, παρότι η οικονομία της χώρας δεν βελτιώθηκε, τα προσωπικά του οικονομικά βελτιώθηκαν.

Ποιος κυβερνά τη χώρα;

Αν τίθετο σήμερα το γνωστό ερώτημα του Κωνσταντίνου Καραμανλή «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;», το 49% θα απαντούσε πως κυβερνούν «οι οικονομικά ισχυροί και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Ακολουθούν οι απαντήσεις «η εκλεγμένη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός» (21%) και «οι Βρυξέλλες, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι δανειστές» (15%).

Το 8% θεωρεί ότι «η χώρα λειτουργεί χωρίς πραγματική διακυβέρνηση», το 6% επιρρίπτει ευθύνη «στα μέσα ενημέρωσης και όσους τα ελέγχουν», ενώ μόλις το 1% πιστεύει ότι «κυβερνά ο ελληνικός λαός».