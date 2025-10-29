Χρηστίδης: Καλά κάνει ο Δούκας και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Απόλυτη υποκρισία» καταλόγισε στην κυβέρνηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Mega, σημειώνοντας πως ο φόβος ήταν ο λόγος που οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή την απόφαση.

«Το συγκεκριμένο μνημείο, για 9 περίπου δεκαετίες, έζησε διαδηλώσεις οι οποίες ήταν απέναντι σε όλους τους πρωθυπουργούς, πολλοί εκ των οποίων είναι τεράστιες προσωπικότητες της ιστορίας μας. Κανένας από αυτούς τους πρωθυπουργούς δεν σκέφτηκε ποτέ, από όπου και να προερχόταν, να προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους ρύθμιση. Αυτό το οποίο οδήγησε τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο φόβος. Eίναι ο ίδιος φόβος, ο οποίος οδηγεί και σήμερα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην μπορούν να απαντήσουν: Ποια είναι τα τσαντίρια; Ποιος είναι αυτός ο οποίος παραβίασε τον νόμο; Ποιος είναι αυτός ο οποίος έθιξε τη Βουλή; Ποιος είναι αυτός ο οποίος έθιξε τον Άγνωστο Στρατιώτη; Δεν υπάρχει απάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, δε, ότι υπήρχε νόμος για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και ότι όπως και πριν υπήρχε η Αστυνομία που θα μπορούσε να παρέμβει, εάν αυτός παραβιαζόταν, το ίδιο ισχύει και τώρα.

«Επειδή η Νέα Δημοκρατία πια δεν μπορεί να βρει αφήγημα για το σήμερα και το αύριο, η συζήτηση πηγαίνει μονίμως στον διχασμό. Χωρίζονται οι Έλληνες σε κανονικούς και σε μιάσματα. Όποιος λέει ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος ο οποίος υπήρχε, μπαίνει στην κατηγορία των μιασμάτων επειδή δεν στήριξε την τροπολογία Μητσοτάκη» σημείωσε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν και ιδεολογικοί ινστρούκτορες που υπερασπίζονται τον κ. Μητσοτάκη με πίεση, οι οποίοι θεωρούν ότι όποιος δεν ακολουθεί τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι Έλληνας».

Με φόντο την επίμαχη τροπολογία της κυβέρνησης, διερωτήθηκε: «Πρόβλημα για την Ελλάδα είναι η εικόνα των γονιών που βρίσκονται εκεί ή είναι τα σμπαραλιασμένα τρένα; Πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι χάσαμε τους 57 συνανθρώπους μας ή είναι η συζήτηση την οποία κάνουμε για τον Άγνωστο Στρατιώτη;»

Αναφορικά, τέλος, με την αρμοδιότητα της καθαριότητας του χώρου, που ανήκε στον Δήμο Αθηναίων, και πάει - όπως είπε - «να την πάρει η κυβέρνηση, να την πάει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σου λέει εγώ δεν κάνω καθαριότητα, άρα θα βρω μια εταιρεία να το κάνει αυτό. Και προφανώς ο κύριος Δούκας κάνει πάρα πολύ καλά και προσφεύγει στη δικαιοσύνη».