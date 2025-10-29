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Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Αλληκατηγορίες για «πλήρη σύγχυση» και «χάσιμο μπάλας»
Πολιτική
14:43 - 29 Οκτ 2025

Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Αλληκατηγορίες για «πλήρη σύγχυση» και «χάσιμο μπάλας»

Reporter.gr Newsroom
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Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κλιμακώνεται με σταθερό πεδίο αντιπαράθεσης το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρά το τετελεσμένο της ψήφισης της τροπολογίας. 

Κυβερνητικές πηγές κατηγόρησαν το ΠΑΣΟΚ για «πλήρη σύγχυση», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα πρώτα χαρακτήρισε την τροπολογία αντισυνταγματική και τώρα τη θεωρεί «αχρείαστη». Τόνισαν ότι η ρύθμιση αντιμετωπίζει όχι μόνο φθορές, αλλά και ακατάλληλες συγκεντρώσεις στον ιερό χώρο, όπως το πρόσφατο περιστατικό με μουσικούς, και πως η ΕΛ.ΑΣ. ενήργησε «με επαγγελματισμό».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απάντησε ότι οι «κυβερνητικές πηγές» προβαίνουν σε «ασυναρτησίες» και «έχουν χάσει τη μπάλα», κατηγορώντας την κυβέρνηση για πολιτική υποκρισία. Ζήτησε να διευκρινιστεί ποιες επιπλέον φθορές καλύπτει η τροπολογία και ποιο νέο πλαίσιο αστυνομικής δράσης θεσπίζει.

Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση

«Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Στην αρχή, κατά το ΠΑΣΟΚ, η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν αντισυνταγματική και την οποία μάλιστα στελέχη του «δεσμεύονταν» ότι θα καταργούσαν. Τώρα μαθαίνουμε, πάλι από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η τροπολογία τελικά ήταν αχρείαστη.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς επικαλέσθηκε το άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης σημασίας.

Αδυνατούν, βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σήμερα, να καταλάβουν ότι με την συγκεκριμένη τροπολογία αντιμετωπίστηκαν πολλά περισσότερα από ζητήματα φθορών, όπως οι άσχετες με τον σκοπό του μνημείου συγκεντρώσεις ή εικόνες, όπως η χθεσινή με τους οργανοπαίκτες στον ιερό αυτό χώρο, τους οποίους απομάκρυνε με πλήρη επαγγελματισμό η ΕΛ.ΑΣ.

Σε κάθε περίπτωση, η τροπολογία ψηφίστηκε και τώρα εφαρμόζεται. Το αν κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει να συμβαδίζει με τις αυτονόητες επιδιώξεις της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών είναι άλλο ζήτημα και σίγουρα όχι δικό μας πρόβλημα.»

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι «κυβερνητικές πηγές» οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο και έχουν χάσει τη μπάλα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απάντησε στις κυβερνητικές πηγές, που του χρέωσαν ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως: «Οι “κυβερνητικές πηγές” οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο.

Επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Επί τη ευκαιρία είναι σκόπιμο να μας εξηγήσουν μερικά θέματα, για να καταλάβουν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας:

Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν από τον όρο “φθορά” στο άρθρο 191 του ΠΚ και συμπεριλαμβάνει τώρα η κυβέρνηση;

Ποιο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης εισήγαγε η τροπολογία;

Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 14:47
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