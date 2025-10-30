Πιερρακάκης: Η Ευρώπη να ακούσει τον Ντράγκι - Δεν χρειαζόμαστε εσωτερικούς «αόρατους» δασμούς

Την ανάγκη για μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χωρίς εσωτερικούς «αόρατους» δασμούς ανέδειξε την Πέμπτη (30/10) ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παραπέμποντας μάλιστα στον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. Παράλληλα, υποστήριξε πώς στόχος της χώρας αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας με σχέδιο και θεσμικό βάθος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Υπουργού Οικονομικών: «Στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της naftemporiki.gr με θέμα «Το Όραμα: Αυτάρκης & Ανταγωνιστική Ελληνική Οικονομία» συζητήσαμε για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ενεργό κομμάτι αυτής της νέας πορείας.

Όπως έχει τονίσει ο Μάριο Ντράγκι, η Ευρώπη δεν έχει μόνο εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς, «αόρατους» δασμούς. Αν θέλουμε να προοδεύσουμε, πρέπει να τους άρουμε. Δεν χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές, αλλά μία, ενιαία και αποτελεσματική αγορά.

Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι να αυξήσουμε κι άλλο την παραγωγικότητα, να ενισχύσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις και να απελευθερώσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, με σχέδιο και θεσμικό βάθος.

Έχοντας κατακτήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και έχοντας πραγματοποιήσει το ψηφιακό άλμα, η χώρα πλέον διαθέτει όχι μόνο την πρώτη ύλη, αλλά και τις απαιτούμενες πολιτικές και στρατηγικές για να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο.