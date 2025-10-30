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NOVA: Αναλαμβάνει τους ψηφιακούς μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ – Οι λεπτομέρειες του project
Επιχειρήσεις
15:52 - 30 Οκτ 2025

NOVA: Αναλαμβάνει τους ψηφιακούς μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ – Οι λεπτομέρειες του project

Γιώργος Αλεξάκης
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Aνάδοχος επιλέχθηκε η NOVA, από τον ΔΕΔΔΗΕ για το μεγαλύτερο έργο μαζικής διασύνδεσης έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα, μετά τη συμμετοχή της στο σχετικό διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο διαγωνισμός αφορά τη διασύνδεση 1.000.000 έξυπνων μετρητών που θα λειτουργούν μέσω δικτύων NB-IoT και LTE-M, με ειδικές SIM κάρτες και πλήρη πλατφόρμα διαχείρισης, που παρέχονται από τη Nova. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση όλων των συμβατικών μετρητών με «έξυπνους» (7,7 εκατομμύρια συσκευές πανελλαδικά), συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ενεργειακών υποδομών και την πράσινη ανάπτυξη της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον ΔΕΔΔΗΕ οι τεχνολογίες NB-IoT και LTE-M είναι πιο σύγχρονες και το όλο έργο έχει στόχο την αναβάθμιση των παροχών προς τους καταναλωτές και τη συνεχή παρακολούθηση των υποδομών του δικτύου για ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών. Οι νέες τεχνολογίες NB-IoT και LTE-M, οι οποίες υποστηρίζουν τη συλλογή, διαχείριση και αποστολή δεδομένων κατανάλωσης από τους 7,7 εκατομμύρια «έξυπνους» μετρητές, βασίζονται σε διεθνή πρότυπα.

Έτσι, με βάση τον ΔΕΔΔΗΕ, “κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση που διαθέτει «έξυπνο» μετρητή θα έχει διαθέσιμες 96 μετρήσεις την ημέρα (μία κάθε 15 λεπτά), με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει εξορθολογισμό χρεώσεων και καλύτερη εικόνα της κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα αυτά συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ προς τους καταναλωτές καθώς επιτρέπουν στον Διαχειριστή να εντοπίζει άμεσα τυχόν διακοπές ή ρευματοκλοπές, να ενημερώνει τους χρήστες και να προχωρά σε αποκατάσταση.”

Όπως αναφέρεται, από τη NOVA, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εγγυώνται κορυφαία αξιοπιστία, ασφάλεια και επεκτασιμότητα τόσο για τον Διαχειριστή όσο και για τους καταναλωτές είναι τα εξής:

Διπλή κάλυψη μέσω τεχνολογιών NB-IoT & LTE-M για βέλτιστη κάλυψη σε υπόγειες εγκαταστάσεις και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Ειδικές MFF2 eUICC κάρτες SIM, ανθεκτικές σε ακραίες θερμοκρασίες, με προ-εγκατεστημένα και εναλλάξιμα προφίλ

IoT Management Portal για real-time παρακολούθηση, live diagnostics, API για διασύνδεση με συστήματα ΔΕΔΔΗΕ, αναφορές κατανάλωσης και αυτόματες ειδοποιήσεις για συμβάντα

Over-the-air δυνατότητα για μελλοντικές αναβαθμίσεις firmware στους μετρητές χωρίς ανάγκη επιτόπιας μετάβασης.

Όπως αναφέρεται από την εταιρεία, η υποδομή IoT της Nova έχει σχεδιαστεί για υψηλή διαθεσιμότητα και μέγιστη ασφάλεια, αποτελώντας μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη καινοτόμων IoT λύσεων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο Δημήτρης Μάγκος, Executive Director B2B της Nova, σημείωσε σχετικά: «Με το έργο αυτό η Nova θέτει νέα πρότυπα στον τομέα των έξυπνων μετρήσεων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αυτό το έργο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε λειτουργικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο «έξυπνου» και πράσινου ενεργειακού δικτύου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς στόχους για την πράσινη μετάβαση».

Πλεονεκτήματα

Σημαντικό πλεονέκτημα των τεχνολογιών NB-IoT και LTE-M είναι ότι προσφέρουν ασύρματη, αξιόπιστη και ασφαλή επικοινωνία για εκατομμύρια απομακρυσμένες συσκευές. Τα δίκτυα LTE στην Ελλάδα διαθέτουν ευρεία κάλυψη ακόμη και σε υπόγειους ή απομονωμένους χώρους, υψηλά επίπεδα ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνιών και σταθερή λειτουργία με ελάχιστες διακοπές. Στην πρώτη φάση του έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζεται με τη Nova, η οποία παρέχει τις κάρτες SIM που τοποθετούνται στους μετρητές, καθώς και τις υπηρεσίες κινητής συνδεσιμότητας NB-IoT/LTE-M για τη μεταφορά των δεδομένων. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει κάλυψη σε όλη την ελληνική επικράτεια, προσφέροντας επίσης ασφαλή και κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων, 24ωρη υποστήριξη, και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε δίκτυα 5G και νέες υπηρεσίες IoT (Internet of Things).

Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Τάσος Μάνος, δήλωσε: «Με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών και την ψηφιοποίηση των γραμμών και υποσταθμών, το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ μετατρέπεται στο μεγαλύτερο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας μας, παρέχονται ειδικές κάρτες SIM που τοποθετούνται σε κάθε μετρητή, καθώς και υπηρεσίες σύνδεσης NB-IoT και LTE-M που επιτρέπουν τη μετάδοση των δεδομένων με ασφάλεια και αξιοπιστία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι έξυπνοι μετρητές επικοινωνούν ομαλά με τα συστήματά μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ταχύτερη εξυπηρέτηση και πιο “έξυπνες” υπηρεσίες. Με την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών, ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο “έξυπνο”, βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό δίκτυο. Η πρωτοβουλία αυτή βελτιώνει την εμπειρία των καταναλωτών, συμβάλλει στην πράσινη ανάπτυξη και ανοίγει νέες δυνατότητες συνεργασίας με την αγορά των τηλεπικοινωνιών».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 15:53
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