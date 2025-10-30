«Κόφτης» στις ομιλίες της Βουλής – Νέο πλαίσιο για τα χρονικά όρια των τοποθετήσεων

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε στη Βουλή η θέσπιση ρύθμισης που προβλέπει «κόφτη» στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών, με στόχο –όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση– την τήρηση των χρονικών ορίων και την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών. Η διάταξη ψηφίστηκε επί της αρχής την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι αρχηγοί κομμάτων που διαθέτουν τουλάχιστον 50 βουλευτές θα έχουν δικαίωμα ομιλίας έως 40 λεπτά, ενώ οι επικεφαλής μικρότερων κομμάτων θα μιλούν έως 34 λεπτά. Παράλληλα, οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο έως τρεις φορές ανά συνεδρίαση, ενώ δεν θα επιτρέπεται η «διπλή ιδιότητα» κατά την τοποθέτηση.

Η ρύθμιση εισάγεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με σκοπό να περιοριστεί η «καταχρηστική» χρήση του χρόνου από ορισμένους βουλευτές. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής, η οποία, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικοί βουλευτές, αξιοποιεί συχνά την ιδιότητά της για παρατεταμένες παρεμβάσεις.

Εφόσον υπάρξει υπέρβαση του χρόνου ομιλίας, τα μικρόφωνα θα κλείνουν αυτόματα, η κάμερα θα απομακρύνεται από τον ομιλητή και το υπερβάλλον μέρος της τοποθέτησης δεν θα καταγράφεται στα πρακτικά.

Η ρύθμιση υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης. Καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ «παρών» δήλωσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης.