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Παρέμβαση Αρναούτογλου στην Κομισιόν: Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ ισοδυναμεί με λουκέτο στην ύπαιθρο
Πολιτική
22:53 - 30 Οκτ 2025

Παρέμβαση Αρναούτογλου στην Κομισιόν: Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ ισοδυναμεί με λουκέτο στην ύπαιθρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το μαζικό κλείσιμο άνω των 200 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Περιοχές όπως ο Δήμος Ζαγορίου με 43 χωριά, η Ιεράπετρα στην Κρήτη, τα Βόρεια Τζουμέρκα, το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας και πολλοί άλλοι Δήμοι και χωριά, μένουν ξαφνικά χωρίς πρόσβαση σε τοπικό ταχυδρομικό κατάστημα. Η απόφαση αυτή υπονομεύει την ίδια την έννοια της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, θεμελιώδης υποχρέωση της χώρας απέναντι στους πολίτες της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογραμμίζει:

«Με το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, η Κυβέρνηση βάζει λουκέτο στην ίδια την καθημερινότητα της υπαίθρου. Δεν μπορεί να καταδικάζει ηλικιωμένους και αγρότες σε αποκλεισμό από συναλλαγές και επικοινωνία. Η ισότιμη πρόσβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα»

Με την ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Κομισιόν:

  • Να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
  • Να λάβει μέτρα ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός και γεωγραφικός αποκλεισμός πολιτών.
  • Να εξετάσει εάν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του ταχυδρομικού δικτύου στις περιοχές χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας.

Η συρρίκνωση του δικτύου ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς μια «επιχειρηματική απόφαση», είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ισότητας. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις, όχι να γυρίζει την πλάτη στις τοπικές κοινωνίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Θέμα: Κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και τήρηση της υποχρέωσης καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο πάροχος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ΕΛΤΑ Α.Ε., προχωρά στο κλείσιμο άνω των 200 καταστημάτων, μεταξύ των οποίων πολλά σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Η εξέλιξη αυτή αφήνει ολόκληρες περιοχές – όπως ο Δήμος Ζαγορίου στην Ήπειρο με 43 χωριά ή οι Δήμοι Ιεράπετρας στην Κρήτη, Βορείων Τζουμέρκων, Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας – χωρίς πρόσβαση σε τοπικό ταχυδρομικό κατάστημα. Παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται και σε άλλες περιφέρειες.

Η συρρίκνωση του δικτύου εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής πολιτικής και προϋποθέτει ίση πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ιδίως για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες της υπαίθρου, η απομάκρυνση των σημείων εξυπηρέτησης συνεπάγεται αποκλεισμό από βασικές συναλλαγές, οικονομικές υπηρεσίες και κοινωνική επικοινωνία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς διασφαλίζει ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ιδίως σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ενόψει των εκτεταμένων κλεισιμάτων καταστημάτων ΕΛΤΑ;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός και γεωγραφικός αποκλεισμός πολιτών λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;

3. Υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική ή χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν τη διατήρηση ή και τον εκσυγχρονισμό της παρουσίας του παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα»;

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 23:56
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