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Πτώση στη Wall Street – Ο τεχνολογικός κλάδος στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων
Χρηματιστήρια
22:15 - 30 Οκτ 2025

Πτώση στη Wall Street – Ο τεχνολογικός κλάδος στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη (30/10), καθώς οι επενδυτές ανέλυαν τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, ενώ ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με απώλειες 0,23% στις 47.521,81 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 1% στις 6.822,11 μονάδες και ο Nasdaq βυθίστηκε κατά 1,58% στις 23.581,14 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι κολοσσοί της τεχνολογίας Alphabet, Meta και Microsoft ανακοίνωσαν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Οι μετοχές της Alphabet ενισχύθηκαν περίπου 3% χάρη σε ισχυρά αποτελέσματα, όμως οι μετοχές της Meta και της Microsoft υποχώρησαν 11% και 3% αντίστοιχα, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για την αυξημένη προοπτική δαπανών και των δύο εταιρειών.

Η πτώση της Meta και της Microsoft – όπως και της Nvidia, του γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης – σηματοδότησε μια περιστροφή εκτός του τεχνολογικού κλάδου στη σημερινή συνεδρίαση. Αντίθετα, οι τραπεζικές μετοχές όπως JPMorgan και Bank of America σημείωσαν κέρδη, όπως και οι μετοχές του κλάδου υγείας, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα και την αυξημένη πρόβλεψη της Eli Lilly, της οποίας οι μετοχές ενισχύθηκαν περίπου 4%.

Το εμπόριο στο επίκεντρο

Το εμπόριο βρέθηκε επίσης στο προσκήνιο, καθώς ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στη φαιντανύλη από την Κίνα στο 10%. Αυτό μειώνει τον συνολικό μέσο δασμό στις κινεζικές εισαγωγές στο 47% από 57%. Ως μέρος της συμφωνίας, το Πεκίνο δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για να σταματήσει τη ροή φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ και να αγοράσει αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των φασολιών σόγιας. Επιπλέον, η Κίνα ανέβαλε για έναν χρόνο την εφαρμογή του νέου περιορισμού στις εξαγωγές σπανίων γαιών.

«Το ζήτημα των σπανίων γαιών έχει διευθετηθεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, άλλα θέματα όπως οι εξαγωγές τσιπ της Nvidia και η υπόθεση αποεπένδυσης του TikTok παραμένουν άλυτα. Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι η χώρα είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με το TikTok», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Αυτό κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει», είπε ο Έλερμπρουκ, προσθέτοντας ότι «η μεταβλητότητα που σχετίζεται με τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ θα παραμείνει χαρακτηριστικό των αγορών μας όσο εκείνος είναι πρόεδρος. Αυτό υποθέτω, και τα χθεσινά αποτελέσματα το επιβεβαιώνουν.»

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent σημείωσε πτώση 0,48% στα 64,02 δολάρια το βαρέλι και το αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε κατά 0,35% στα 60,26 δολάρια.

Πίεση στις μετοχές των ημιαγωγών

Μαζί με τη Nvidia, και άλλες μετοχές του κλάδου όπως η Broadcom και η AMD δέχτηκαν πιέσεις την Πέμπτη.

«Οι ημιαγωγοί είναι η ‘μπάλα’ που πηγαίνει πέρα-δώθε ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα», σημείωσε ο Έλερμπρουκ. «Αυτό είναι απλώς μέρος της επένδυσης στον κλάδο των chips. Αν θέλεις αυτή την ανάπτυξη και την έκθεση στις δαπάνες για data centers, πρέπει να δεχθείς και την πολιτική μεταβλητότητα – και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.»

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent σημείωσε πτώση 0,48% στα 64,02 δολάρια το βαρέλι και το αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε κατά 0,35% στα 60,26 δολάρια.

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