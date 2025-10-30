Ο Κάρολος αφαιρεί τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου εν μέσω νέας θύελλας για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των τίτλων του πρίγκιπα Άντριου και του έδωσε εντολή να εγκαταλείψει την έπαυλή του, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την Πέμπτη (30/10)

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει καταφέρει να κατευνάσει το σκάνδαλο που περιβάλλει τη σχέση του με τον ατιμασμένο χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δημοσίευση των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, με τίτλο «Nobody’s Girl», έφερε ξανά στο προσκήνιο τις κατηγορίες εναντίον του Άντριου. Η Τζιούφρε – την οποία ο πρίγκιπας επιμένει ότι δεν έχει ποτέ γνωρίσει – υποστηρίζει στο βιβλίο ότι ο Άντριου τη σεξουαλικά κακοποίησε όταν ήταν ακόμη έφηβη. Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

«Αφαιρούνται οι τίτλοι, τα προνόμια και οι τιμές»

Την Πέμπτη, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ προχώρησε σε ακόμη αυστηρότερη επίπληξη, αναφέροντας σε ανακοίνωση:

«Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του ύφους, των τίτλων και των τιμών του πρίγκιπα Άντριου».

«Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Η μίσθωση του Royal Lodge, μέχρι σήμερα, του παρείχε νομική προστασία ώστε να συνεχίζει να κατοικεί εκεί. Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση του μισθίου, και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Οι κυρώσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι εκείνος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Άντριου θα μετακινηθεί σε μια ιδιοκτησία στο ιδιωτικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ. Οποιαδήποτε μελλοντική κατοικία του θα χρηματοδοτείται ιδιωτικά από τον βασιλιά Κάρολο.

Για να αφαιρεθεί επίσημα ο τίτλος του Δούκα του Γιορκ απαιτείται ψήφιση ειδικού νόμου από το βρετανικό κοινοβούλιο.

«Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστεί σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης», προστίθεται στην ανακοίνωση του Παλατιού.

Ερωτήματα για τα οικονομικά του και νέα οργή στη Βρετανία

Ο Άντριου είχε προσπαθήσει να περιορίσει την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη συμπεριφορά του, παραιτούμενος από τη χρήση των τίτλων του νωρίτερα μέσα στον μήνα. Ωστόσο, η κίνησή του δεν κατάφερε να σταματήσει το κύμα αρνητικής δημοσιότητας και προκάλεσε νέα ερωτήματα σχετικά με το πώς μπόρεσε να πληρώσει τη Βιρτζίνια Τζιούφρε μια, σύμφωνα με πληροφορίες, πολυεκατομμυριούχα αποζημίωση σε αστική υπόθεση το 2022 – και πώς εξακολουθεί να συντηρεί τον πολυτελή τρόπο ζωής του, παρότι δεν είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας από το 2019.

Η δημόσια οργή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Άντριου είχε αγοράσει το Royal Lodge, στην καρδιά του Μεγάλου Πάρκου του Γουίνδσορ κοντά στο κάστρο, το 2003 για 1 εκατομμύριο δολάρια, πληρώνοντας από τότε ένα «συμβολικό» ενοίκιο «αν και εφόσον ζητηθεί», σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης.

Αντιδράσεις στο κοινό: «Τι ξέρατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;»

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (27/10), ο Βρετανός μονάρχης δέχθηκε αποδοκιμασίες από διαδηλωτή κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε καθεδρικό ναό στη βορειοδυτική Αγγλία. Ο διαδηλωτής ακούστηκε να φωνάζει:

«Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;».