Πηγές ΝΔ για κατάθεση Στρατάκου: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων
Πολιτική
18:02 - 03 Νοε 2025

Πηγές ΝΔ για κατάθεση Στρατάκου: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων

Reporter.gr Newsroom
«Πλήρως καταρρίπτεται το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί δήθεν «παρεμβάσεων» ή «ευνοϊκών μεταχειρίσεων» από τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε αφενός ο κ. Ξυλούρης δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση -τα στοιχεία το αποδεικνύουν, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι στο γραφείο του έχει δεχθεί τους πάντες -και βουλευτές της αντιπολίτευσης-, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. ”Στο γραφείο μου έχω δεχτεί τους πάντες, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. Η πόρτα μου και το τηλέφωνό μου ήταν πάντα ανοιχτά. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έρθει στο γραφείο μου και να τον δω για πέντε λεπτά”, είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι ο κ. Ξυλούρης ”είχε θεσμικό ρόλο σε τρεις διαφορετικές οργανώσεις” και πως ”όλοι οι διάλογοι είχαν να κάνουν με τη διαχείριση ενός ανθρώπου που ένιωθε αδικημένος και στόχος ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση”» σημειώνουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «με άλλα λόγια, ο κ. Στρατάκος, παρά τα όσα του αποδίδονται από την αντιπολίτευση- λειτουργούσε στα πλαίσια των καθηκόντων του, κάτι που άλλωστε φαίνεται από το γεγονός ότι τα ΑΦΜ -μεταξύ των οποίων και του κ. Ξυλούρη- δεν αποδεσμεύτηκαν όταν ο ίδιος το ζητούσε. ”Δεν πήγα σε κανέναν υπουργό να θέσω το θέμα του κ. Ξυλούρη”, σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται, δε, ότι ο κ. Στρατάκος ως γενικός γραμματέας δεν είχε τη θεσμική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ζώων επισήμανε -επιβεβαιώνοντας τη Νέα Δημοκρατία- τόνισε ότι ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου δεν καθορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από τα κατά τόπους κτηνιατρεία των Περιφερειών, τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την πιστοποίηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ”από το 2015 και μετά, η αύξηση στα ζώα γίνεται μέσω των περιφερειών, οι οποίες θεωρούν ως δεδομένο τον αριθμό που δηλώνει ο παραγωγός”. Η διαδικασία αυτή, προσέθεσε, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου του κτηνοτρόφου, βάσει των στοιχείων που ελέγχουν και επικυρώνουν οι περιφερειακές υπηρεσίες. Ο κ. Στρατάκος τόνισε επίσης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα της κατανομής των βοσκοτόπων και ουδεμία εμπλοκή ή δυνατότητα παρέμβασης στα δεδομένα του ζωικού κεφαλαίου».

