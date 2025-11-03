ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση Alco: Χώρα απογοητευμένων, με κρίση θεσμών, η Ελλάδα - Aύξηση των αναποφάσιστων
Πολιτική
20:12 - 03 Νοε 2025

Δημοσκόπηση Alco: Χώρα απογοητευμένων, με κρίση θεσμών, η Ελλάδα - Aύξηση των αναποφάσιστων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία ακόμα δημοσκόπηση φανερώνει κρίση στις σχέσεις εμπιστοσύνης των πολιτών με το πολιτικό σύστημα, αλλά και με θεσμούς - πυλώνες της δημοκρατίας μας, όπως η δικαιοσύνη. Μικρές αλλαγές παρατηρούνται στην πρόθεση ψήφου, ενώ η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν έχει την αποδοχή που περίμενε η κυβέρνηση.

Σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Alco που παρουσίασε ο Alpha το 83% των Ελλήνων θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα.

Για την κρίση αυτή το 34% ρίχνει την ευθύνη στην κυβέρνηση και το 31% στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Ένα 18% βλέπει ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ένα 12% στα ΜΜΕ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz83u181y41?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Γενικότερη απογοήτευση

Την ίδια ώρα, οι πολίτες μοιάζει να μην έχουν που να... ακουμπήσουν. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα είναι εμφανώς κλονισμένη.

Το 77% είναι από καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο από τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την κυβέρνηση αγγίζει το 78%, για τη Βουλή το 81% και για τα κόμματα συνολικά το 87%.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz8qbl1t941?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

'Άγνωστος Στρατιώτης

Τέλος, για την υπόθεση του Αγνώστου Στρατιώτη, η δημοσκόπηση φανερώνει πως ο κόσμος είναι διχασμένος και πως δεν ισχύει το αφήγημα της κυβέρνησης για απαίτηση της «σιωπηλής πλειοψηφίας» των Ελλήνων.

Το 50% διαφωνεί με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το 39% συμφωνεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz8snb435tt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων η ΝΔ παραμένει πρώτη, αλλά με απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Συγκεντρώνει ποσοστό 23,3% έναντι 24% τον Σεπτέμβριο.

Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με οριακή άνοδο στο 11,7% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8.9%. Το ΚΚΕ με 7.1% βρίσκεται πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας (6,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 5%. Με ποσοστό άνω του 3% εμφανίζεται και η Φωνή Λογικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz8t6hyacdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ξεχωρίζει επίσης η μέτρηση σχετικά με τους αναποφάσιστους, που παρότι πλησιάζουμε στις εκλογές αυξάνονται αντί να μειώνονται/

Τα στοιχεία της ALCO δείχνουν πως οι Αναποφάσιστοι αποτελούν πλέον το 21,5% του συνόλου με σημαντική αύξηση τους τελευταίους μήνες.

Σημειώνεται δε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Κεντροδεξιάς και του Κέντρου. Προφανώς, λοιπόν, το... παιχνίδι είναι "ανοιχτό", καθώς όποιος καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία των αναποφάσιστων θα πάρει και το πάνω χέρι στις εκλογές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz8yfiwx48x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}



Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 21:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσκόπηση ALCO: Παραμένει και με διαφορά πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας
Πολιτική

Δημοσκόπηση ALCO: Παραμένει και με διαφορά πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας

Δημοσκόπηση Interview: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση

Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα με απώλειες για τη ΝΔ – «Καμπανάκι» για κράτος δικαίου και διαφθορά
Πολιτική

Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα με απώλειες για τη ΝΔ – «Καμπανάκι» για κράτος δικαίου και διαφθορά

Δημοσκόπηση - πλήγμα για Τραμπ: Αρνητικό κλίμα για οικονομία, ακρίβεια και δασμούς στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Δημοσκόπηση - πλήγμα για Τραμπ: Αρνητικό κλίμα για οικονομία, ακρίβεια και δασμούς στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ