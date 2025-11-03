Δημοσκόπηση Alco: Χώρα απογοητευμένων, με κρίση θεσμών, η Ελλάδα - Aύξηση των αναποφάσιστων

Μία ακόμα δημοσκόπηση φανερώνει κρίση στις σχέσεις εμπιστοσύνης των πολιτών με το πολιτικό σύστημα, αλλά και με θεσμούς - πυλώνες της δημοκρατίας μας, όπως η δικαιοσύνη. Μικρές αλλαγές παρατηρούνται στην πρόθεση ψήφου, ενώ η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν έχει την αποδοχή που περίμενε η κυβέρνηση.

Σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Alco που παρουσίασε ο Alpha το 83% των Ελλήνων θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα.

Για την κρίση αυτή το 34% ρίχνει την ευθύνη στην κυβέρνηση και το 31% στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Ένα 18% βλέπει ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ένα 12% στα ΜΜΕ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz83u181y41?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Γενικότερη απογοήτευση

Την ίδια ώρα, οι πολίτες μοιάζει να μην έχουν που να... ακουμπήσουν. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα είναι εμφανώς κλονισμένη.

Το 77% είναι από καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο από τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την κυβέρνηση αγγίζει το 78%, για τη Βουλή το 81% και για τα κόμματα συνολικά το 87%.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz8qbl1t941?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

'Άγνωστος Στρατιώτης

Τέλος, για την υπόθεση του Αγνώστου Στρατιώτη, η δημοσκόπηση φανερώνει πως ο κόσμος είναι διχασμένος και πως δεν ισχύει το αφήγημα της κυβέρνησης για απαίτηση της «σιωπηλής πλειοψηφίας» των Ελλήνων.

Το 50% διαφωνεί με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το 39% συμφωνεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz8snb435tt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων η ΝΔ παραμένει πρώτη, αλλά με απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Συγκεντρώνει ποσοστό 23,3% έναντι 24% τον Σεπτέμβριο.

Το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με οριακή άνοδο στο 11,7% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8.9%. Το ΚΚΕ με 7.1% βρίσκεται πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας (6,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 5%. Με ποσοστό άνω του 3% εμφανίζεται και η Φωνή Λογικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz8t6hyacdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ξεχωρίζει επίσης η μέτρηση σχετικά με τους αναποφάσιστους, που παρότι πλησιάζουμε στις εκλογές αυξάνονται αντί να μειώνονται/

Τα στοιχεία της ALCO δείχνουν πως οι Αναποφάσιστοι αποτελούν πλέον το 21,5% του συνόλου με σημαντική αύξηση τους τελευταίους μήνες.

Σημειώνεται δε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Κεντροδεξιάς και του Κέντρου. Προφανώς, λοιπόν, το... παιχνίδι είναι "ανοιχτό", καθώς όποιος καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία των αναποφάσιστων θα πάρει και το πάνω χέρι στις εκλογές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddz8yfiwx48x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}





