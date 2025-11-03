ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολιτική Γραμματεία ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια να κρατηθούν «χαμηλοί τόνοι» αλλά και έντονος προβληματισμός
Πολιτική
22:40 - 03 Νοε 2025

Πολιτική Γραμματεία ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια να κρατηθούν «χαμηλοί τόνοι» αλλά και έντονος προβληματισμός

Ευαγγελία Γουρνή
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πραγματοποιήθηκε στις 3/11, κυριάρχησε ο προβληματισμός και η συζήτηση για το επικείμενο συνέδριο «αναζωογόνησης» του κόμματος, προγραμματισμένο για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ιδιαίτερα σημαντικό, όπως ανέδειξαν όλοι στις ομιλίες τους, είναι το συνέδριο «αναζωογόνησης» του κόμματος στο οποίο οι περισσότεροι «ποντάρουν» για την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όσον αφορά τα ποσοστά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο τοποθέτησε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη ΝΔ, δίνοντας μια μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από όλους να μπε ένα τέλος σε δηλώσεις λάθος που μπορεί να παρερμηνευτούν και να χρησιμοποιηθούν από τη Ν.Δ τονίζοντας «'να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας»' και πως κοινός στόχος είναι η νίκη στις εκλογές.

Διαμαντοπούλου: Η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή δύναμης

Η Άννα Διαμαντοπούλου στην ομιλία της ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να μην φοβούνται την διαφορετικότητα, ενώ υπογράμμισε ότι το συνέδριο πρέπει να έχει χαρακτήρα Ιδρυτικού Συνεδρίου, χαράσσοντας το όραμα του ΠΑΣΟΚ του 2025, ενός κόμματος που βάζει στο επίκεντρο τη χώρα, απαντά στις γεωπολιτικές προκλήσεις, την τεχνολογική επανάσταση, τις ανισότητες και την πράσινη μετάβαση.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη Σοσιαλδημοκρατία ως τη μόνη δύναμη που συνδυάζει ανάπτυξη με δικαιοσύνη, τεχνολογική πρόοδο με κοινωνική συνοχή και πράσινη μετάβαση με ευκαιρίες για όλους, μακριά τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογικό, δημοκρατικό κόμμα του 21ου αιώνα, με θεματικές ολομέλειες για κρίσιμους τομείς, ενώ επισήμανε ότι η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή δύναμης και πως η ενότητα χτίζεται μέσα από πολιτική σύνθεση και σεβασμό.

Γερουλάνος: Συνέδριο Αναγέννησης - Έκρηξη δημοκρατίας

Την ανάγκη για ένα «Συνέδριο Αναγέννησης» που θα σηματοδοτήσει μια έκρηξη δημοκρατίας και ανανέωσης στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτησε, από την πλευρά του, ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι «η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια έκρηξη δημοκρατίας που θα περάσει το μήνυμα παντού ότι είμαστε ένα κράτος που βάζει τον πολίτη πρώτο». Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να γίνει το παράδειγμα της Ελλάδας που θέλει να χτίσει, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές που πρεσβεύει.

Πάντως, αν και η προσπάθεια για συναίνεση είναι πρωταρχικής σημασίας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι διαφορετικές σκοπιές και οι προσωπικές επιδιώξεις των στελεχών, δεν φαίνεται να κρατούν για πολύ ακόμα το κλίμα «ενότητας».

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ να καταστήσει σαφείς τις διαχωριστικές γραμμές από τη ΝΔ

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως σε αυτήν την κοινωνική συγκυρία έντονης αποδοκιμασίας της κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταστήσει απόλυτα ορατό σε όλους τις σαφείς, διαχωριστικές γραμμές που το χωρίζουν από το καθεστώς Μητσοτάκη και ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και απαλλαγή από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως τόνισε ο κ. Κατρίνης, είναι αυτονόητος ο πολιτικός στόχος της νίκης στις επόμενες εκλογές, ζητώντας να γίνει αξιολόγηση της έως τώρα στρατηγικής και κατά πόσο αυτή έχει αποδώσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακόμα, ανέφερε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσεγγίσει τα παραδοσιακά του ακροατήρια και τα οποία για πολλούς λόγους έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια και τόνισε ότι η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση και πρότεινε να γίνει οργανωμένος διάλογος με κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται εγγύτερα, στη βάση του προγράμματος της παράταξης.

Τέλος, υπεραμύνθηκε του ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη, «χωρίς face control», με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών και κατέληξε λέγοντας πως με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 23:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες
Πολιτική

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ