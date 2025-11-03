Πολιτική Γραμματεία ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια να κρατηθούν «χαμηλοί τόνοι» αλλά και έντονος προβληματισμός

Στην πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πραγματοποιήθηκε στις 3/11, κυριάρχησε ο προβληματισμός και η συζήτηση για το επικείμενο συνέδριο «αναζωογόνησης» του κόμματος, προγραμματισμένο για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ιδιαίτερα σημαντικό, όπως ανέδειξαν όλοι στις ομιλίες τους, είναι το συνέδριο «αναζωογόνησης» του κόμματος στο οποίο οι περισσότεροι «ποντάρουν» για την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όσον αφορά τα ποσοστά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο τοποθέτησε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη ΝΔ, δίνοντας μια μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από όλους να μπε ένα τέλος σε δηλώσεις λάθος που μπορεί να παρερμηνευτούν και να χρησιμοποιηθούν από τη Ν.Δ τονίζοντας «'να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας»' και πως κοινός στόχος είναι η νίκη στις εκλογές.

Διαμαντοπούλου: Η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή δύναμης

Η Άννα Διαμαντοπούλου στην ομιλία της ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να μην φοβούνται την διαφορετικότητα, ενώ υπογράμμισε ότι το συνέδριο πρέπει να έχει χαρακτήρα Ιδρυτικού Συνεδρίου, χαράσσοντας το όραμα του ΠΑΣΟΚ του 2025, ενός κόμματος που βάζει στο επίκεντρο τη χώρα, απαντά στις γεωπολιτικές προκλήσεις, την τεχνολογική επανάσταση, τις ανισότητες και την πράσινη μετάβαση.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη Σοσιαλδημοκρατία ως τη μόνη δύναμη που συνδυάζει ανάπτυξη με δικαιοσύνη, τεχνολογική πρόοδο με κοινωνική συνοχή και πράσινη μετάβαση με ευκαιρίες για όλους, μακριά τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογικό, δημοκρατικό κόμμα του 21ου αιώνα, με θεματικές ολομέλειες για κρίσιμους τομείς, ενώ επισήμανε ότι η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή δύναμης και πως η ενότητα χτίζεται μέσα από πολιτική σύνθεση και σεβασμό.

Γερουλάνος: Συνέδριο Αναγέννησης - Έκρηξη δημοκρατίας

Την ανάγκη για ένα «Συνέδριο Αναγέννησης» που θα σηματοδοτήσει μια έκρηξη δημοκρατίας και ανανέωσης στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτησε, από την πλευρά του, ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι «η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια έκρηξη δημοκρατίας που θα περάσει το μήνυμα παντού ότι είμαστε ένα κράτος που βάζει τον πολίτη πρώτο». Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να γίνει το παράδειγμα της Ελλάδας που θέλει να χτίσει, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές που πρεσβεύει.

Πάντως, αν και η προσπάθεια για συναίνεση είναι πρωταρχικής σημασίας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι διαφορετικές σκοπιές και οι προσωπικές επιδιώξεις των στελεχών, δεν φαίνεται να κρατούν για πολύ ακόμα το κλίμα «ενότητας».

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ να καταστήσει σαφείς τις διαχωριστικές γραμμές από τη ΝΔ

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως σε αυτήν την κοινωνική συγκυρία έντονης αποδοκιμασίας της κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταστήσει απόλυτα ορατό σε όλους τις σαφείς, διαχωριστικές γραμμές που το χωρίζουν από το καθεστώς Μητσοτάκη και ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και απαλλαγή από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως τόνισε ο κ. Κατρίνης, είναι αυτονόητος ο πολιτικός στόχος της νίκης στις επόμενες εκλογές, ζητώντας να γίνει αξιολόγηση της έως τώρα στρατηγικής και κατά πόσο αυτή έχει αποδώσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακόμα, ανέφερε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσεγγίσει τα παραδοσιακά του ακροατήρια και τα οποία για πολλούς λόγους έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια και τόνισε ότι η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση και πρότεινε να γίνει οργανωμένος διάλογος με κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται εγγύτερα, στη βάση του προγράμματος της παράταξης.

Τέλος, υπεραμύνθηκε του ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη, «χωρίς face control», με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών και κατέληξε λέγοντας πως με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή.