Χρυσοχοΐδης: Απαιτείται αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τον αφοπλισμό της Κρήτης

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης μίλησε την Τρίτη (4/11) στο ρ/σ Παραπολιτικά, με αφορμή τις δραματικές εξελίξεις στην Κρήτη.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε καταρχάς στην πολύκροτη υπόθεση στα Βορίζια της Κρήτης, χωρίς όμως να παραλείψει να αναφερθεί και σε ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν το νησί.

«Με πολύ επιμέλεια η τοπική Αστυνομία μαζί με το ελληνικό FBI εκεί διαμορφώνουν τη δικογραφία ούτως ώστε να συμπεριλάβει όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση και φαίνεται ότι είναι αρκετοί».

Παράλληλα, όπως ο υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά «η Αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και οι αρμόδιοι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων, συμμέτοχων, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα. Υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς».

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί ο φόβο των αντιποίνων, ο υπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο».

Αναφερόμενος στο κατά πόσον η παρέμβαση της Αστυνομίας υπήρξε έγκαιρη, ο αρμόδιος υπουργός τόνισε ότι «η Αστυνομία ήταν εκεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Είναι εύκολο να πει κανείς για την Αστυνομία για παράδειγμα ότι δεν έφτασε νωρίς, δεν είναι αυτό το ζήτημα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το πως θα αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ζήτημα που είναι οι αντιλήψεις στις περιοχές αυτές, η παιδεία και η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων, η εγκληματικότητα των ανθρώπων αυτών. Κοιτάξετε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών από το θύμα μέχρι τους δράστες. Θα βρεθούν όλα, ας μην σπεύδουν κάποιοι να κουκουλώσουν το θέμα με την Αστυνομία γιατί όλα τα ζητήματα θα ανοίξουν. Πρέπει όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα που έχει δύο όψεις: η μια είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται εκεί, ο πολιτισμός όπως αυτός μεταφέρεται από γενιά σε γενιά σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές της Κρήτης. Μια Κρήτη η οποία είναι τόσο λαμπερή, τόσο φωτεινή, τόσο πλούσια, τόσο ελκυστική και από την άλλη πλευρά τόσο σκοτεινή».

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξει αφοπλισμός της Κρήτης, ο υπουργός τοποθετήθηκε ανοιχτά υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα, τονίζοντας ότι τόσο η νομοθεσία, όσο και οι δικαστικές αποφάσεις για τους υποτρόπους «παραείναι χαλαρές».

Όσον αφορά την ευρύτερη συμβολή του ελληνικού FBI στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε ότι αυτή θα πρέπει να κινείται «στη λογική της διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα. Πρόκειται για ναρκωτικά, ζωοκλοπές, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονιών, καταπατήσεις, εκβιασμούς, λαθρεμπόριο… Άρα το ένα κομμάτι αφορά τις αντιλήψεις και είναι δουλειά των πολιτικών, των νομοθετών, όλων μας να αλλάξουμε μέσα από τα σχολεία, την οικογένεια, τις τοπικές κοινωνίες τις αντιλήψεις. Η δική μας δουλειά της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης είναι να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο και να γίνουμε ικανότεροι στη διείσδυση, την σύλληψη και την εξάρθρωση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων».

Για τον ΒΟΑΚ και τα τροχαία ατυχήματα

Στη συνέχεια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε σε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα την Κρήτη και αφορά την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ. Ο υπουργός τόνισε ότι «φέτος δεν έχει ατυχήματα» αποδίδοντας το γεγονός αυτό στις επιτυχείς παρεμβάσεις της τροχαίας.

Αναφερόμενος στη γενικότερη εικόνα της χώρας μας, ο υπουργός τόνισε ότι παρατηρείται μείωση στον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο 2025 «έχουμε 460 νεκρούς σε σχέση με τους 566 του 2024 και 516 ήταν το 2023. Στην Αττική τα αποτελέσματα επίσης είναι εξαιρετικά, οι νεκροί το 2024 ήταν 145, φέτος είναι 84. Υπάρχει κατακόρυφη αύξηση στους ελέγχους για τη μέθη, σχεδόν διπλασιασμός από πέρυσι και πρόπερσι, στον έλεγχο της παράβασης ταχύτητας, στην επικίνδυνη οδήγηση, για τη χρήση κράνους το οποίο φαίνεται πια ότι μέρα με τη μέρα ότι όλοι οι δικυκλιστές φορούν κράνος». Όπως ο υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προχθές βγήκε η Τροχαία για να χαρίσει κράνη σε αυτούς που δεν φορούσαν και δεν υπήρχε ούτε ένας, τα πήραμε πίσω».

Για τους επιπλέον αστυνομικούς στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Όλοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χρυσοχοϊδης αμφισβήτησε ότι έχουν μπει επιπλέον 200 αστυνομικοί στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. «Ουσιαστικά υπάρχουν νέες κοπέλες αστυνομικοί οι οποίες συγκροτούν την ομάδα Οδός, μια άοπλη ομάδα περίπου 40-50 άτομα κάθε φορά και υπάρχουν συμπληρωματικά 20-30 αστυνομικοί οι οποίοι είναι εκεί σε περίπτωση που συμβεί κάτι».

Κλείνοντας, ο Υπουργός Προ.Πο σημείωσε ότι σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί όλο το σχέδιο για τις περιπολίες στους καταυλισμούς των Ρομά, τονίζοντας ότι η εφαρμογή του «είναι θέμα ωρών».