O Αρναουτάκης ζητά από την κυβέρνηση περισσότερη αστυνόμευση στην Κρήτη

Ο κ. Αρναουτάκης μιλώντας στo patris επεσήμανε πως θα «πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά της Πολιτείας, της Εκκλησίας, της Αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε αυτοί οι μικροί πυρήνες σε όλη την Κρήτη που υπάρχουν για την παραβατικότητα, οπλοφορία, οπλοχρησία, να σταματήσουν. Το οφείλουμε στη νέα γενιά, στα παιδιά μας».
Παράλληλα πρόσθεσε πως «δεν είναι αυτή η Κρήτη, δεν είναι δυνατόν να χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές».
Την ίδια ώρα ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε πως η Πολιτεία «θα πρέπει να πει ποια θα είναι η επόμενη ημέρα ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα στην Κρήτη» τονίζοντας πω το 2022 είχε ξεκινήσει η Περιφέρεια να κάνει κάποια σεμινάρια για την οπλοφορία σε έξι δήμους χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. «Γι’ αυτό θα πρέπει να Πολιτεία να αναλάβει να υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση σε περιοχές που έχουν παραβατικότητα» καταλήγοντας πως «όλοι μαζί να μην κάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε».