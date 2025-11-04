O Αρναουτάκης ζητά από την κυβέρνηση περισσότερη αστυνόμευση στην Κρήτη

Για μία «ημέρα που αμαυρώνεται η ιστορία της Κρήτης» από μία «μικρή μειοψηφία» έκανε λόγο ο περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης για το μακελειό στα Βορίζια.

Ο κ. Αρναουτάκης μιλώντας στo patris επεσήμανε πως θα «πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά της Πολιτείας, της Εκκλησίας, της Αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε αυτοί οι μικροί πυρήνες σε όλη την Κρήτη που υπάρχουν για την παραβατικότητα, οπλοφορία, οπλοχρησία, να σταματήσουν. Το οφείλουμε στη νέα γενιά, στα παιδιά μας».

Παράλληλα πρόσθεσε πως «δεν είναι αυτή η Κρήτη, δεν είναι δυνατόν να χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές».