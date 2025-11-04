Ενδοκυβερνητική κρίση στη Γερμανία για το Μεταναστευτικό – Αντιπαράθεση στους Χριστιανοδημοκράτες για τους Σύρους πρόσφυγες
Ειδήσεις
11:49 - 04 Νοε 2025

Ενδοκυβερνητική κρίση στη Γερμανία για το Μεταναστευτικό – Αντιπαράθεση στους Χριστιανοδημοκράτες για τους Σύρους πρόσφυγες

Reporter.gr Newsroom
Νέα ενδοκυβερνητική κρίση έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, αυτή τη φορά εντός του στρατοπέδου των Χριστιανοδημοκρατών, σχετικά με τη διαχείριση του Μεταναστευτικού και ειδικότερα τον χειρισμό του ζητήματος των Σύρων προσφύγων.

Η ένταση προκλήθηκε από δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος, όπως και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ανήκει στις τάξεις των Χριστιανοδημοκρατών. Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, ο Βάντεφουλ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την κατάσταση που αντίκρισε, σημειώνοντας ότι το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε ο δεκαετής πόλεμος μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνο της Γερμανίας του 1945. Με βάση τις διαπιστώσεις του, εκτίμησε ότι οι επιστροφές Σύρων προσφύγων από τη Γερμανία στη χώρα τους δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν σύντομα.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια εντός του κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι η Χριστιανική Ένωση πέτυχε μια πύρρειο νίκη τον Φεβρουάριο του 2025, με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να υιοθετεί σκληρή αντιμεταναστευτική ρητορική και να υπόσχεται επιτάχυνση των απελάσεων.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος ο Μερτς προγραμματίζει να συναντηθεί με τον ηγέτη της Συρίας, Αλ Σάρα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τις επιστροφές. Βουλευτές του CDU επιμένουν ότι, από τη στιγμή που το καθεστώς Άσαντ ανήκει πλέον στο παρελθόν, οι Σύροι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα τους και δεν δικαιούνται πλέον καθεστώς πρόσφυγα. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι οι ίδιοι οφείλουν να συμβάλουν ενεργά στην ανοικοδόμηση της χώρας τους.

Αντίθετα, ο κυβερνητικός εταίρος του CDU, το SPD, τηρεί πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο γρήγορων επιστροφών, επισημαίνοντας ότι πολλοί Σύροι πρόσφυγες έχουν ενταχθεί ομαλά στη γερμανική κοινωνία και συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση κρίσιμων παραγωγικών κλάδων.

Ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, παραμένει σταθερός στη γραμμή της ταχείας απέλασης παράτυπων μεταναστών και αναμένεται να ασκήσει σημαντική πίεση στον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, τον οποίο θα συναντήσει σήμερα στο Βερολίνο. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι δευτερογενείς ροές από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, με το Βερολίνο να ζητά από την Αθήνα να δέχεται πίσω όσους έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες από τις ελληνικές αρχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 12:57
