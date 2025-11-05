Λιακούλη: Ρεσιτάλ θράσους και υποκρισίας από τον Λευτέρη Αυγενάκη στην Εξεταστική
21:55 - 05 Νοε 2025

Για «ρεσιτάλ θράσους και υποκρισίας» κατηγορεί η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη (5/11), στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Στη δήλωση του κ. Αυγενάκη πως «μαζί με τον Καλφούντζο δώσαμε τη μάχη όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία» στάθηκε ιδιαίτερα η κα Λιακούλη, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Καλφούτζος – με τον οποίο ο Λευτέρης Αυγενάκης διατηρούσε στενή σχέση – ήταν ιδιοκτήτης ενός από τα μεγαλύτερα ΚΥΔ της χώρας και ήδη καταδικασθέντα για απάτη στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ερώτηση της κας Λιακούλη σχετικά με το παράνομο άνοιγμα της πλατφόρμας για την εισαγωγή αιτήσεων ΟΣΔΕ μετά την καταστροφή του Daniel – και σχεδόν ταυτόχρονα με τις περιφερειακές εκλογές – ο κ. Αυγενάκης «αρνήθηκε να απαντήσει συγκεκριμένα», όπως σημειώνει η βουλευτής, αλλά αναφέρθηκε «γενικόλογα» στο έργο του στη Θεσσαλία και είπε – όπως τονίζει η κα Λιακούλη – ότι «το ξαφνικό “προεκλογικό” άνοιγμα, ήταν απαίτηση των αγροτικών φορέων».

«Καμία ουσιαστική απάντηση δεν έδωσε ο μάρτυρας και για τις καταγγελίες του τέως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τοποθετηθέντα μέσω ΑΣΕΠ κ. Σημανδράκου, ότι ως Υπουργός ο κ. Αυγενάκης δεν είχε καμία διάθεση συνεργασίας μαζί του», σχολιάζει στη συνέχεια η κα Λιακούλη. Τονίζει, δε, ότι ο κ. Αυγενάκης στην κατάθεσή του απέδωσε «τη “δυσκολία” συνάντησης στο πυκνό πρόγραμμά του ως Υπουργού και στις έκτακτες συνθήκες που δημιούργησαν οι καταστροφές στη Θεσσαλία – καταστροφές όμως που στην πραγματικότητα έλαβαν χώρα 4 ολόκληρους μήνες αφότου ο κ. Αυγενάκης ανέλαβε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

«Εντέλει, ο κ. Σημανδράκος οδηγήθηκε σε παραίτηση και στη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν πρόσωπα επιλογής του κ. Αυγενάκη», σχολιάζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, η κα Λιακούλη σχολιάζει την απάντηση του πρώην υπουργού σε ερώτηση που η ίδια του υπέβαλε σχετικά με τους διαλόγους για διευθέτηση «πρωτοφανών παρανομιών» μεταξύ των Ζερβού, Καλφούντζου, Βιεναράκη και άλλων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ευθεία αναφορά στο όνομά του και σε ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από τους συνομιλητές ως “δικοί του” και “φίλοι” του και κατ’ εντολή του πρέπει να εξυπηρετηθούν.

«Ο Λευτέρης Αυγενάκης δεν αρνήθηκε με επιχειρήματα ότι οι διάλογοι αφορούσαν στον ίδιο», επισημαίνει η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, «δεν και ότι αυτά που μεταφέρονταν ήταν οι επιθυμίες του ή εντολές του, αλλά απάντησε άλλα αντί άλλων, εμφανώς αμήχανος», καταλήγει η κα Λιακούλη.

