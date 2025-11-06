Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Γεωργαντά: Εκθέτει ανεπανόρθωτα τον διάδοχό του στο υπουργείο Λευτέρη Αυγενάκη
Πολιτική
12:22 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η σημερινή κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά, εκθέτει ανεπανόρθωτα τον διάδοχό του στο Υπουργείο Λ. Αυγενάκη αναφέρουν πηγές προσκείμενες στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. 

Όπως τονίζουν πηγές από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: «Όπως φάνηκε από μια σειρά απαντήσεων του πρώην Υπουργού, κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Οργανισμού και αποσύνδεσή του από τον τεχνικό σύμβουλο και τα ιδιωτικά συμφέροντα, εγκαταλείφθηκε συνειδητά από την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με βάση τις απαντήσεις του κ. Γεωργαντά αποδεικνύεται ότι μια μεταρρύθμιση που διασφάλιζε την διαφάνεια των πληρωμών των αγροτών και την εξάλειψη των πελατειακών εξαρτήσεων ακυρώθηκε από τον Λ. Αυγενάκη.

Ο κ. Γεωργαντάς επιβεβαίωσε ότι η μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov .gr που θα αποτελούσε μια κεντρική μεταρρύθμιση για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των επιδοτήσεων υπονομεύθηκε. Ενώ η πλατφόρμα είχε μάλιστα λειτουργήσει επιτυχώς το 2022, επί Υπουργίας του, χωρίς τεχνικό σύμβουλο και με πλήρη διαφάνεια, ο διάδοχός του στο Υπουργείο, ο κ. Αυγενάκης εγκατέλειψε τη μεταρρύθμιση για να επαναφέρει τον παλαιό μηχανισμό, δηλαδή τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον τεχνικό σύμβουλο. Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι μερίδα των ΚΥΔ υπονόμευσε τη μετάβαση στο gov και μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι σίγουρα δεν άρεσε στον τεχνικό σύμβουλο η μετάβαση αυτή».

Και συνεχίζουν οι ίδιες πηγές τονίζοντας: «Ο κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε ότι το 2022 είχαν δεσμευτεί 2.021 ΑΦΜ που συνδέονταν με ύποπτες αιτήσεις και παράνομες επιδοτήσεις. Οι δικαιούχοι κλήθηκαν να προσκομίσουν στοιχεία, αλλά μόνο 91 προσκόμισαν. Ωστόσο, μετά την αποχώρησή του, η νέα πολιτική ηγεσία προχώρησε στην πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ, ακυρώνοντας στην πράξη τον έλεγχο και την κάθαρση που είχε ξεκινήσει. Η κατάθεσή του εκθέτει τον κ. Αυγενάκη αλλά και ολόκληρη την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μεθόδευσε πληρωμές χωρίς έλεγχο, επιβραβεύοντας όσους εμπλέκονται σε παρατυπίες εις βάρος των νόμιμων αγροτών.

Ο πρώην Υπουργός κατέθεσε ότι είχε ζητήσει πειθαρχικό έλεγχο για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων που αφορούσαν το εθνικό απόθεμα. Όταν ρωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ αν αυτά τα στελέχη θα έπρεπε να παραμένουν στις θέσεις ευθύνης που κατέχουν, απάντησε ότι θα έπρεπε προσωρινά τουλάχιστον να έχουν αντικατασταθεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η απάντηση του στην ερώτηση του ΠΑΣΟΚ τι θα έπραττε αν είχε γνώση των επισυνδέσεων του κ. Μέλα, στην οποία επισημαίνει ότι θα επαναξιολογούσε την τοποθέτησή του ως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη, ο κ. Γεωργαντάς υπερασπίστηκε τις εγκυκλίους του Οργανισμού που εκδόθηκαν επί θητείας του, παραδεχόμενος εμμέσως ότι οι εγκύκλιοι που εξέδωσε ο Βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Θ. Παπάς καθώς έθεταν πιο ελαστικά κριτήρια για τους ελέγχους δεν υπηρετούσαν την διαφάνεια».

Όπως τονίζουν, στην κατάθεσή του, ο κ. Γεωργαντάς χαρακτήρισε απολύτως νόμιμη και επιβεβλημένη τη διαδικασία πληρωμών που έκανε με «εντέλλεσθε» ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος αποδομώντας τα επιχειρήματα του κ. Αυγενάκη.

Ταυτόχρονα, απαντώντας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πως αν παρέμενε στη θέση του και μετά τις εκλογές του 2023 θα επέμενε στην ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης στο gov, αποδεικνύοντας ότι η διακοπή της δεν οφείλεται σε τεχνικά ή άλλα εμπόδια, αλλά σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Η εγκατάλειψη της μεταρρύθμισης στο gov, η πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ χωρίς στοιχεία και η συγκάλυψη ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η εικόνα της Διοίκησης Αυγενάκη.

Ακόμα, στην συντονισμένη προσπάθεια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να ακυρώσουν την αξιοπιστία της κ. Τυχεροπούλου, δόθηκε σήμερα απάντηση από τον ίδιο τον κ. Γεωργαντά ο οποίος χαρακτήρισε την κ. Τυχεροπούλου «συγκροτημένη υπάλληλο» με την οποία είχε «αποτελεσματική και παραγωγική συνεργασία».

Και καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ: «Η σημερινή κατάθεση του κ. Γεωργαντά γεννά μια σειρά από ερωτήματα στα οποία η Κυβέρνηση καλείται να απαντήσει:

  • Ποιοι ωφελήθηκαν από την ακύρωση της μετάβασης στο gov;
  • Ποιος έδωσε την εντολή για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
  • Γιατί δεν προχώρησε ο πειθαρχικός έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Γεωργαντάς στην εξεταστική: Κάποιοι πολέμησαν τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr

Προσπάθεια υπονόμευσης της μετάβασης των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος gov.gr κατήγγειλε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς (2022 -2023) κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν έτυχε καθολικής αποδοχής.

«Υπήρχε μια κατηγορία κάποιων που αντέδρασαν, πολέμησαν και υπονόμευσαν την προσπάθεια. Μέρος των ΚΥΔ που από την πρώτη στιγμή δεν είδε αυτή την μετάβαση ως κάτι που έπρεπε να υποστηριχθεί. Προσπαθούσαν να απαξιώσουν και ίσως να ακυρώσουν την προσπάθεια» τόνισε, ξεκαθαρίζοντας πως υπήρχε και μία δεύτερη κατηγορία αντιδράσεων, από υπαλλήλους του οργανισμού που δεν είχαν μάθει να δουλεύουν το νέο σύστημα, αναγνωρίζοντάς τους «αγαθά κίνητρα». Μάλιστα επισήμανε ότι «η μετάβαση στο gov έκοβε τους μεσάζοντες και την παρέμβαση των ιδιωτών».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 12:26
