Χρυσοχοΐδης: Νέα αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή - Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες

Από το Ηράκλειο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε την Παρασκεή (7/11) μία σειρά από πρωτοβουλίες και μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της οπλοκατοχής στην Κρήτη, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και την κοινωνική ειρήνη στο νησί.

Στην ομιλία του, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «η πρόοδος που σημειώσαμε μετά την κρίση δεν είναι δεδομένη» και τόνισε ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από εσωτερικές παθογένειες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες κρίσεις.

Φυσικά, τα μέτρα ισχύουν για ολόκληρη την επικράτεια, ωστόσο, υπάρχουν και παρεμβάσεις με σαφή προσανατολισμό την Κρήτη. Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και υπογράμμισε πως η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα και οι αντικοινωνικές συμπεριφορές πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Ενίσχυση ελληνικού FBI και αστυνομικής παρουσίας

Ο υπουργός ανακοίνωσε την αναβάθμιση του ελληνικού FBI στην Κρήτη σε υποδιεύθυνση με αυξημένους πόρους και πλήρη επιχειρησιακή δυνατότητα, τονίζοντας ότι στόχος είναι να μην αφήσουν «να κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν την περιοχή η παραβατικότητα. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες».

Όπως τόνισε, το σώμα έχει ήδη επιδείξει σημαντικές επιτυχίες σε πανελλαδικό επίπεδο και λειτουργεί από το 2024 στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε καθοριστικές πολιτικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στην αστυνόμευση του νησιού:

Αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης: Η υπηρεσία ενισχύεται με 122 αστυνομικούς, αποκτώντας αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Ίδρυση ειδικού Τμήματος Εγκληματικών Δραστηριοτήτων: Δημιουργείται νέα μονάδα στο πλαίσιο της Υποδιεύθυνσης Κρήτης του «ελληνικού FBI», με αποστολή την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένης εγκληματικότητας. Επιχειρησιακός βραχίονας ελέγχων: Από τους 122 αστυνομικούς, 100 νέοι θα προσληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Μαρτίου, ενώ 22 στελέχη θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα που θα πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας. Συγχωνεύονται τα ΤΑΕ: Προχωράμε στη συγχώνευση των ΤΑΕ με τις ομάδες ΟΠΚΕ και ενισχύουμε τη νέα δομή με 50 νέους αστυνομικούς από την 1η Μαρτίου. Από την ερχόμενη Τρίτη θα είναι εδώ 50 αποσπασμένοι αστυνομικοί για να ενισχύσουν των νέων ΤΑΕ που συγχωνευθούν με τις ομάδες ΟΠΚΕ.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας στην Κρήτη:

Συμμετοχή Κρήτης στο σύνολο της χώρας: 2% στις κλοπές και διαρρήξεις, 1% στις ληστείες.

Εξιχνίαση ανθρωποκτονιών: 100%.

Τροχαία στο ΒΟΑΚ: Μείωση 35% στα θανατηφόρα και 41% στους θανόντες.

Συλλήψεις: 2.300 πέρυσι, 1.900 φέτος.

Προφυλακίσεις: 82 πέρυσι, 200 φέτος, χάρη σε αυστηρότερη νομοθεσία.

Κατασχεθέντα όπλα: 2.678.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι η Κρήτη δέχεται 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και παραμένει από τους πιο ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς, χωρίς περιστατικά ληστειών σε αεροδρόμια και λιμάνια.

Τα ισχύοντα μέτρα για την οπλοκατοχή και τα νέα αυστηρά μέτρα

Ο νόμος 5187 του 2025 αυστηροποιεί το νομικό πλαίσιο για οπλοκατοχή και οπλοχρησία:

Αυξημένο ελάχιστο όριο ποινών για κατοχή και χρήση όπλων.

Αθροιστική έκτιση ποινής για παραβάσεις οπλοφορίας.

Καθείρξη για οπλοφορία σε δημόσιους χώρους, όπως σχολεία και στάδια.

Κάθειρξη για κατοχή ή μεταφορά πυρομαχικών και όπλων προς τρίτους.

Τα νέα μέτρα που εξήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης περιλαμβάνουν:

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά όπλων, στο οποίο προστίθενται πιστόλια και περίστροφα.

Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, στη χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας και εκβίασης, όπου η ποινή θα εκτίεται.

Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής, δηλαδή όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομαδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας.

Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή, αφού όπως τόνισε ο υπουργός «ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η κρητη έχει αρκετές».

Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί.

Απαγόρευση οπλοφορίας και οπλοχρησίας σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι και εμποροπανηγύρεις, για περιορισμό του εθίμου των μπαλωθιών.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κατέληξε ότι το «ποτήρι ξεχείλισε» και ότι οι δράσεις της ΕΛΑΣ θα είναι πλέον αποφασιστικές, συστηματικές και συνεχείς, ώστε η Κρήτη να παραμείνει ασφαλής για κατοίκους και επισκέπτες.

