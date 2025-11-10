Παρασύρης: Στο και πέντε αύξησαν τον προϋπολογισμό για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Πολιτική
10:33 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο Φραγκίσκος Παρασύρης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την αποτυχία των Προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση προτιμά να μιλάει για μεγάλα και πομπώδη σχέδια, για πλωτά αιολικά, για πράσινες λεωφόρους προς την Ευρώπη, αλλά χάνει τη μάχη στα απλά διότι τα υποτιμά, καθώς η χώρα μας έχει παλιότερο κτιριακό απόθεμα, με τις χαμηλότερες επενδύσεις σε ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις.

«Κι ενώ, ξεκίνησε φιλόδοξα το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», η κυβέρνηση τα έχει βαλτώσει. Και την ίδια στιγμή η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό φαινόμενο με ποικίλες προεκτάσεις και συνέπειες στην οικονομία, στην πολιτική και στην κοινωνία, με δεδομένο το γεγονός ότι στην Ελλάδα το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί, πλέον, ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος για να διατηρήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά» υπογραμμίζει με έμφαση ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Με αυτό το δεδομένο την προηγούμενη προκάλεσε συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον χρηματοδοτικοί πόροι για την κάλυψη του συνόλου των αιτούντων, εφόσον πληρούν τα τυπικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την πρόσκληση. Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι άμεσα θα ανακοινωθούν οι λίστες με τα αποτελέσματα, ενώ απέδωσε τις καθυστερήσεις στις προσπάθειες για την αναζήτηση των επιπλέον πόρων.

Λίγες ώρες μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Φραγκίσκου Παρασύρη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» κατά 423 εκατομμύρια ευρώ, από 223 σε 647 εκατομμύρια.

«Αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. Οδηγούν σε οικονομική ασφυξία προμηθευτές για την υλοποίηση των ενεργειακών προγραμμάτων, εγκλωβίζουν σε μια αδικαιολόγητη αναμονή δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και στη συνέχεια έρχονται και υιοθετούν προτάσεις μας. Έπρεπε να περάσουν μήνες αναμονής για να πράξουν το αυτονόητο για το Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», δήλωσε ο Φραγκίσκος Παρασύρη.

