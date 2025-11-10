ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Black Friday και Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές - Τι σχεδιάζουν να αγοράσουν
ΕΜΠΟΡΙΟ
10:28 - 10 Νοε 2025

Black Friday και Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές - Τι σχεδιάζουν να αγοράσουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αισθητά αυξημένη σε σχέση με πέρσι είναι η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday. Αυτό προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο.  

Συγκεκριμένα, σχεδόν δύο στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα (63% το 2025, από 50% πέρσι) δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις των Black Friday και Cyber Monday, που «πέφτουν» φέτος 28 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.

Ποιοι θα αγοράσουν περισσότερο αυτή την Black Friday και Cyber Monday

Η ισχυρότερη πρόθεση για αγορές αυτή την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-39 (76%), ενώ πριν έναν χρόνο πιο πρόθυμοι για αγορές εμφανίζονταν οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 50-64 μόνο το 50% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές. Επιδραστικός παράγοντας στη θετική πρόθεση αγοράς φαίνεται να είναι η παρουσία παιδιών στην οικογένεια – και, κυρίως, ανηλίκων (77% πρόθεση αγοράς).

Τι σχεδιάζουν να αγοράσουν οι καταναλωτές

Κυρίως είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές (68% συνολικά, και 77% οι άνδρες), και ρούχα και αξεσουάρ (61% συνολικά, και 68% οι γυναίκες), σκοπεύουν να αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές. Σε μικρότερο βαθμό, οι αγορές θα κατευθυνθούν σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (32%), είδη σπιτιού και κουζίνας (26%), τρόφιμα και ποτά (11%), αλλά και εμπειρίες (φαγητό έξω, συναυλίες, κ.λπ. - 9%).

bnm_7a71c.jpeg

Εκπτώσεις και προσφορές… αλλά με επιφυλάξεις

Παρά την ισχυρή πρόθεση για αγορές κατά την περίοδο αυτή, μία σημαντική μερίδα των καταναλωτών εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις προσφορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday του 2025. Συγκεκριμένα, 45% αμφισβητούν κατά πόσο οι εκπτώσεις και προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών, άποψη που βρίσκει μικρότερη απήχηση στους νέους 18-29 ετών (32%). Συγχρόνως, 30% των ερωτώμενων διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τούς ενδιαφέρουν, σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές.

bvj_57cb3.jpeg

Ενδιαφέρον εντοπίζεται και στο συναισθηματικό υπόβαθρο των καταναλωτών για τις εκπτώσεις στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου: 19% των συμμετεχόντων στην έρευνα της EY Ελλάδος δηλώνουν ότι περιμένουν την Black Friday και τη Cyber Monday με ενθουσιασμό, ενώ, στον αντίποδα, 13% αναφέρουν ότι η πίεση για κατανάλωση την περίοδο αυτή, τους κουράζει ή τους αγχώνει.

Παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται, πάνω από τέσσερις στους πέντε καταναλωτές του δείγματος (81%) αναφέρουν ότι ανέβαλαν κάποιες αγορές που ήθελαν να πραγματοποιήσουν, μέχρι την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Η αυξημένη πρόθεση των καταναλωτών για αγορές αυτή τη Black Friday και τη Cyber Monday, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το λιανεμπόριο. Συγχρόνως όμως, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβληματιστούν για τις επιφυλάξεις που εκφράζουν σημαντικές μερίδες των καταναλωτών και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να εδραιώσουν την εμπιστοσύνη του κοινού, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των πρακτικών τους προς όφελος του καταναλωτή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4sq41czcxt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 11:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοινώσεις πληθωρισμού και ελπίδες στην... Black Friday
Οικονομία

Ανακοινώσεις πληθωρισμού και ελπίδες στην... Black Friday

Η άμυνα φέρνει κοντά Γερμανία και Τουρκία
Ειδήσεις

Η άμυνα φέρνει κοντά Γερμανία και Τουρκία

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ
Υγεία

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κομισιόν: Ένα στα τρία online καταστήματα παραπλανά καταναλωτές στη «Black Friday»
ΕΜΠΟΡΙΟ

Κομισιόν: Ένα στα τρία online καταστήματα παραπλανά καταναλωτές στη «Black Friday»

Παπαδημητρίου (EY Ελλάδος): Αυτούς που ξεχωρίζουν, οφείλουμε να τους αναδεικνύουμε
Επιχειρήσεις

Παπαδημητρίου (EY Ελλάδος): Αυτούς που ξεχωρίζουν, οφείλουμε να τους αναδεικνύουμε

BOX NOW: Ρεκόρ επιδόσεων την περίοδο της Black Friday με εντυπωσιακή αύξηση αποστολών σε 200.000 εγκατεστημένες θυρίδες
ΕΜΠΟΡΙΟ

BOX NOW: Ρεκόρ επιδόσεων την περίοδο της Black Friday με εντυπωσιακή αύξηση αποστολών σε 200.000 εγκατεστημένες θυρίδες

Ινστιτούτο ΕΣΕΕ: Η ακτινογραφία της φετινής Black Friday - Χαμηλές πτήσεις στις πωλήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ινστιτούτο ΕΣΕΕ: Η ακτινογραφία της φετινής Black Friday - Χαμηλές πτήσεις στις πωλήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 16:08

Μπρατάκος: Οι προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας εκτείνονται σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:03

«Παράθυρο» από Σουηδία για εμπλοκή ΝΑΤΟ στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ