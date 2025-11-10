Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show - Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την Κρήτη

Σύσκεψη με τοπικούς φορείς της Κρήτης είχε το πρωί της Δευτέρας (10/11) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις εξελίξεις που έχουν προκύψει από το μακελειό στα Βορίζια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα ολιστικό πλαίσιο προτάσεων για να ελεγχθεί η παραβατικότητα στην Κρήτη, η οπλοφορία και φυσικά τα φαινόμενα βεντέτας.

«Χαίρομαι πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα μας της Εκκλησίας, του Περιφερειάρχη, δεκάδων δημάρχων, των επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αστυνομικών αρχών, των δικηγορικών συλλόγων και μελών της κοινωνίας των πολιτών», είπε εισαγωγικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε:

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου μαζί σας με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Στο όνομα μιας κοινωνίας που παλεύει να κλείσει οδυνηρούς κύκλους, μόνο μια ολιστική πρόταση που θα περιλαμβάνει και τα ζητήματα οπλοχρησίας και θα κάνει βαθιές κοινωνικές τομές, θα είναι αποτελεσματική.

Ο περήφανος κρητικός λαός και πληγώνεται και προβληματίζεται από τα γεγονότα των ημερών. Ας βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις: ζώνες ανομίας υπάρχουν εδώ αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Τα στοιχεία των ανθρωποκτονιών από πρόθεση είναι αποκαλυπτικά: το 2023 71 ανθρωποκτονίες πανελλαδικά, 3 στην Κρήτη. Το 2024, 76 στην επικράτεια, 4 στην Κρήτη. Ενώ δηλαδή ο πληθυσμός της Κρήτης είναι το 6,5% του πληθυσμού της χώρας, οι ανθρωποκτονίες εδώ αντιπροσωπεύουν το 2-3%.

Υπάρχει όμως πρόβλημα; Η απάντηση είναι ναι. Γιατί υπάρχουν ζώνες ανομίας και τοπικές αντιπαραθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολιστικά και όχι με όρους reality show, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε αυτές τις ζώνες -όπως και σε κάθε χωριό ή γειτονιά της πατρίδας με ανάλογα γεγονότα-, αποδεικνύεται η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης.

Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη και να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Απέτυχαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

Για εμάς, σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας, ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού χωρίς εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν εύλογα μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Δεν προώθησαν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου.

Αποσάθρωσαν νευραλγικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αφήνοντας χωρίς επαρκή αστυνόμευση περιοχές και Δήμους με περισσότερους από 20.000 κατοίκους. Αποδεκάτισαν τα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας. Δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ευέλικτα και τοπικά εστιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης για μαθητές και γονείς. Η εγκατάλειψη του σχολείου και το αρνητικό ρεκόρ που καταγράφεται σε ορεινές περιοχές της Κρήτης επιβεβαιώνει την αποτυχία και του Υπουργείου Παιδείας».

Σχολιάζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες είπε:

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης επαναλαμβάνοντας εξαγγελίες που κάνει κάθε φορά που επισκέπτεται το νησί μας, κατέφυγε στην πεπατημένη της Νέας Δημοκρατίας: την αυστηροποίηση των ποινών.

Μόνο που και εδώ, δεν λείπει το νομοθετικό πλαίσιο. Απουσιάζει η αποτελεσματική παρουσία του κράτους να επιβάλλει τον νόμο χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις.

Και μάλιστα την ώρα που ο σιωπηλός επί 8 ημέρες κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε τον κ. Χρυσοχοΐδη για αυστηρές ανακοινώσεις, επέτρεπε στον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής παντού όπως γίνεται στις ΗΠΑ. Το ότι δεν αποδοκιμάστηκαν αυτές οι επικίνδυνες απόψεις σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός σκηνοθετημένα κλείνει το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

Εδώ και μήνες για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες για την οργάνωση και υλοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα πληρώνει ακριβά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας, αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να αποκρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελλίζουν αοριστίες είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής των ΗΠΑ, όπου τους πρώτους 10 μήνες του 2025 είχαμε 64 περιπτώσεις πυροβολισμών σε δημοτικά σχολεία και κολλέγια με 26 νεκρούς και 100 τραυματίες

Μη συγχέουν, λοιπόν, την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κρητικός λαός έχει στο dna του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Πολέμησαν τους Γερμανούς και τη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία. Αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος υμνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωταγωνιστών της δικτατορίας.

Ας δούμε αν ανακοίνωσε κάτι νέο ή ριζοσπαστικό ο κ. Χρυσοχοΐδης:

- Γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Πάσχα για να δημιουργηθούν νέες δυνάμεις με προσωπικό με μόλις τρίμηνη εκπαίδευση; Γιατί δεν κινούμαστε άμεσα με στελεχώνοντας τις υπηρεσίες με έμπειρο προσωπικό από την υπόλοιπη Ελλάδα βάσει της επετηρίδας; Αυτές οι προσλήψεις με τρίμηνη εκπαίδευση θα φέρουν αποτέλεσμα ή μήπως μας θυμίζουν το αποτυχημένο μοντέλο της «πανεπιστημιακής αστυνομίας»;

-Η ισχύουσα νομοθεσία για την οπλοφορία και την οπλοκατοχή προβλέπει ήδη ποινές σε βαθμό κακουργήματος και για όσα έγιναν στα Βορίζια.

- Η κατοχή ή μεταφορά πολεμικού τυφεκίου, πολυβόλου, υποπολυβόλου, χειροβομβίδας, όπλου πυροβολικού κλπ τιμωρείται ήδη σε βαθμό κακουργήματος με το άρθρο 10 παρ.6 του Ν.3944/2011, που προβλέπει κάθειρξη 5-20 ετών.

- Η οπλοφορία ή οπλοκατοχή πυροβόλου όπλου σε γάμους ή πανηγύρια είναι και σήμερα κακούργημα βάσει του νόμου του 2011».

Ακολούθως σημείωσε:

«Για το ΠΑΣΟΚ το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει παταγωδώς.

Δεν έχουν προχωρήσει στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσαράς, ενώ μάλιστα υπάρχει από το 2022 το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύστασή της και έχουν εξασφαλιστεί και οι εγκαταστάσεις.

Το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού είναι υποστελεχωμένο.

Ο μηχανοκίνητος στόλος απαρχαιωμένος.

Οι εκκλήσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κρήτης και των Υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων πέφτουν στο κενό.

Καταστρατηγείται το Π.Δ. 100/2003.

Καταργείται ο Κώδικας Μεταθέσεων.

Παρακάμπτονται οι Σχολές Αστυφυλάκων.

Για να αλλάξει μια κοινωνία, χρειάζεται πρώτα να μετασχηματιστούν οι νοοτροπίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τροφοδοτούν τη βία και την εκδίκηση. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν μπορεί να επιβληθεί μόνο με την ποινή ή την καταστολή. Χρειάζονται βαθύτερες πολιτικές και έχω χρέος να σας περιγράψω κάποιες από αυτές που προκρίνουμε, άλλωστε φαινόμενα βίας μαθητών και νέων καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα.

Εκπαίδευση:

Υποχρεωτική ετήσια ενότητα σε Γυμνάσιο-Λύκειο «Μαθαίνω να λύνω συγκρούσεις» στα πρότυπα των Ομίλων Δημιουργικότητας. Ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των Σχολικών Δικτύων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Θεσμοθέτηση βιωματικού κύκλου (4–6 ωρών) για τη διαχείριση συγκρούσεων, τον σεβασμό και την επικοινωνία σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια των περιοχών της χώρας που κρίνεται αναγκαίο. Θεσμική κατοχύρωση προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης σε κάθε σχολική μονάδα. Είναι στρατηγική επένδυση στη δημοκρατική και ειρηνική κουλτούρα των νέων και των κοινοτήτων τους. Μουσειακή Εκπαίδευση: Δημιουργία μαθητικών εκθέσεων για την ιστορία του χωριού Σεμινάρια Γονέων για τα σύγχρονα προβλήματα των παιδιών Δικτύωση με το Πανεπιστήμιο -Σύνδεση σχολείων συγκεκριμένων περιοχών με το Πανεπιστήμιο. Η σύνδεση αυτή κατά το παράδειγμα της σύνδεσης πειραματικών σχολείων με ΑΕΙ θα επιδιώκει τη συνεργασία της Σχολής με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κ.ά. Μέντορες-πρότυπα από την ίδια την κοινότητα που μιλούν στα σχολεία.

Αυτοδιοίκηση:

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία Περιφέρειας ή Δήμου για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή, τη χρήση ουσιών, την παράνομη οδήγηση, την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική υγεία και τον σχολικό εκφοβισμό.

Θα είμαστε, επίσης, δίπλα στις αποφάσεις και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης στηρίζοντας τη δική τους προσπάθεια.

Κοινωνία των Πολιτών:

Ενθαρρύνουμε κάθε εθελοντική πρωτοβουλία είτε για την πάταξη της οπλοκατοχής είτε για την πρόληψη οποιαδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς.

Αθλητισμός:

Η ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η συντήρηση και η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε χωριά της Κρήτης κρίνεται αναγκαία.

Εκκλησία :

Η Εκκλησία, ως θεσμός βαθιά ενσωματωμένος στον κοινωνικό ιστό των κρητικών χωριών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φορέα πρόληψης σε φαινόμενα βίας και αντεκδίκησης.

Συνεργασία Εκκλησίας – σχολείου – πολιτιστικών συλλόγων για τη διοργάνωση κοινών δράσεων.

Εκπαίδευση των ιερέων σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ανάμεσα σε συγκρουόμενες πλευρές.

Υγεία-Ψυχοκοινωνική στήριξη:

Κινητές ομάδες ψυχικής υγείας & κοινωνικών λειτουργών στα ορεινά της Κρήτης.

Γραμμή εμπιστοσύνης στην κοινότητα (ανώνυμη), με δυνατότητα γρήγορης διασύνδεσης σε διαμεσολάβηση/αστυνομία, όταν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης.

Καμπάνια σε τοπικά κανάλια:

Δημιουργία τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών spots με πρόσωπα κύρους. Νομίζω ότι η Κρήτη μας έχει σημαντικούς καλλιτέχνες (ηθοποιούς, λυράρηδες) και αθλητές, που μπορούν να συνδράμουν.

Ο ρόλος της γυναίκας:

Ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχω επισκεφτεί τα περισσότερα ορεινά σημεία της χώρας. Της Κρήτης, της Ηπείρου, της Θράκης. Ο ρόλος της γυναίκας είναι κρίσιμος. Προτείνουμε:

-Συνεργασία με οργανισμούς όπως το Κέντρο Γυναικείων Μελετών «Διοτίμα», ή τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων για εκπαίδευση, υποστήριξη και δικτύωση.

-Προγράμματα κοινωνικής εκπαίδευσης και μη βίας στα σχολεία και στα ΚΔΑΠ, με συμμετοχή μητέρων και τοπικών συλλόγων. Δικτύωση με τις εκπαιδευτικούς της περιοχής.

-Εργαστήρια για γυναίκες στην ύπαιθρο, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν ρόλο σε τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους.

Αυτές οι προτάσεις, είναι προτάσεις ευθύνης, που αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα ανομίας αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα τόσο εδώ όσο και σε άλλα μέρη της χώρας.

Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show.

Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας κομματικής αντιπαράθεσης για να βγάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη απ’ έξω την ουρά της.

Εμείς ζούμε εδώ, ξέρουμε το πρόβλημα και μπορούμε όλοι μαζί πέρα από κόμματα και ιδεολογίες να βρούμε λύσεις.

Έχουμε όλη την καλή διάθεση, το αποδεικνύουμε και με την παρουσία μας εδώ και με τις προτάσεις μας και με συντονιστή τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη να κάνουμε ό,τι πρέπει για να επουλώσουμε πληγές, για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Αυτό αξίζει η Κρήτη με τους μεγάλους αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό αξίζει ο κρητικός λαός του 21ου αιώνα».