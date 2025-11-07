Νέα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – Αποστάσεις Χρυσοχοΐδη από Γεωργιάδη για το «αμερικανικό μοντέλο»
Πολιτική
19:53 - 07 Νοε 2025

Νέα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – Αποστάσεις Χρυσοχοΐδη από Γεωργιάδη για το «αμερικανικό μοντέλο»

Reporter.gr Newsroom
Η έξαρση της βίας στην Κρήτη, με πιο πρόσφατο το μακελειό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και οδήγησε σε πολλές συλλήψεις, έφερε ξανά στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα της οπλοκατοχής και της παραβατικότητας στο νησί. Η αναβίωση μιας παλιάς βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών έχει προκαλέσει ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης και οδήγησε την κυβέρνηση στην ανακοίνωση μιας σειράς αυστηρών μέτρων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από το Ηράκλειο την Παρασκευή (7/11), παρουσίασε νέο επιχειρησιακό και νομοθετικό σχέδιο για την ενίσχυση της αστυνόμευσης, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

Αναλυτικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε σειρά πρωτοβουλιών και αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, της οπλοκατοχής και της οργανωμένης εγκληματικότητας στην Κρήτη, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης «να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και την κοινωνική ειρήνη στο νησί».

«Η πρόοδος που σημειώσαμε μετά την κρίση δεν είναι δεδομένη. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από εσωτερικές παθογένειες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες κρίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ενίσχυση του ελληνικού FBI και νέα αστυνομικά τμήματα

Κεντρικό σημείο των εξαγγελιών ήταν η αναβάθμιση του “ελληνικού FBI” στην Κρήτη σε Υποδιεύθυνση με αυξημένους πόρους και πλήρη επιχειρησιακή δυνατότητα.

«Δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες», δήλωσε με έμφαση ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Οι βασικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε περιλαμβάνουν:

  • Αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με ενίσχυση 122 αστυνομικών.
  • Ίδρυση νέου Τμήματος Εγκληματικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της Υποδιεύθυνσης Κρήτης, με αποστολή την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων.
  • Πρόσληψη 100 νέων αστυνομικών που θα αναλάβουν καθήκοντα από 1η Μαρτίου και συγχώνευση των ΤΑΕ με τις ομάδες ΟΠΚΕ, ενισχυμένες με 50 επιπλέον στελέχη.

Στοιχεία για μείωση της εγκληματικότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, η Κρήτη παραμένει από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και μηδενικά περιστατικά ληστειών σε αεροδρόμια και λιμάνια.

Ενδεικτικά:

  • Οι κλοπές και διαρρήξεις αντιστοιχούν μόλις στο 2% του πανελλαδικού συνόλου, οι ληστείες στο 1%.
  • Εξιχνίαση ανθρωποκτονιών: 100%.
  • Μείωση 35% στα θανατηφόρα τροχαία στον ΒΟΑΚ.
  • Κατασχεθέντα όπλα: 2.678.

Νέα αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή

Ο νόμος 5187/2025 αυστηροποιεί σημαντικά το πλαίσιο για οπλοκατοχή και οπλοχρησία, προβλέποντας:

  • Αυξημένο ελάχιστο όριο ποινών για κατοχή και χρήση όπλων.
  • Αθροιστική έκτιση ποινών για παραβάσεις οπλοφορίας.
  • Καθείρξη για οπλοφορία σε δημόσιους χώρους (σχολεία, στάδια).
  • Καθείρξη 10 ετών για υποτροπή εντός δεκαετίας σε παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
  • Απαγόρευση οπλοφορίας και οπλοχρησίας σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμους και πανηγύρια, για τον περιορισμό του εθίμου των «μπαλωθιών».
  • Επανεξέταση όλων των αδειών σκοποβολής, καθώς «ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτής της δυνατότητας».
  • Μη επιβολή ποινής για όσους παραδώσουν τον οπλισμό τους ενόψει των σαρωτικών ελέγχων που θα ακολουθήσουν.

«Το ποτήρι ξεχείλισε. Οι δράσεις της ΕΛΑΣ θα είναι πλέον αποφασιστικές, συστηματικές και συνεχείς, ώστε η Κρήτη να παραμείνει ασφαλής για κατοίκους και επισκέπτες», τόνισε ο υπουργός.

Αποστάσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κράτησε σαφή απόσταση από τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε εκφραστεί υπέρ ενός «αμερικανικού μοντέλου οπλοκατοχής».

«Ο Άδωνις είναι φίλος μου, αλλά δεν συμμερίζομαι τις απόψεις του. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει ούτε την κουλτούρα ούτε την ανάγκη για κάτι τέτοιο», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση επικεντρώνεται στη δημόσια ασφάλεια με ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι στην ενθάρρυνση της οπλοκατοχής».

Πολιτικές αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην αντιπολίτευση αλλά και αμηχανία εντός της ΝΔ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης εξέφρασε την Πέμπτη (6/11) στο ONE τη διαφωνία του σχολιάζοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης «αδίκησε τον εαυτό του». Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε τη ΝΔ να τοποθετηθεί επισήμως, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επέκριναν τον κ. Γεωργιάδη ότι «παίζει τον μικρό Τραμπ».

Σημειώνεται ακόμη πώς πέρα από την κυβέρνηση, πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Κρήτη πήρε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τους φορείς της Κρήτης (από όπου κατάγεται) αναφορικά με το ζήτημα.

