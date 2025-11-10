Πώς εξηγεί ο Τσίπρας τον τίτλο Ιθάκη στο βιβλίο του
18:13 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε τη Δευτέρα (10/11) τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη». Όπως ανέφερε, ο τίτλος αυτός έχει, πέρα από πολιτική, και φιλοσοφική διάσταση, καθώς παραλληλίζει τη συνεχή πορεία της Αριστεράς προς τον σοσιαλισμό με την ατέρμονη προσπάθεια ενός ανθρώπου να φτάσει τον ορίζοντα – έναν στόχο που όσο πλησιάζεις, τόσο απομακρύνεται.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επιλογή του τίτλου έγινε αφού είχε ολοκληρώσει τη δομή του βιβλίου, μέσα από μια διαδικασία που του αποκάλυψε ένα αλληγορικό επίπεδο: αυτό της περιπετειώδους διαδρομής όχι μόνο της δικής του, αλλά και κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον.

Στα λόγια του, ο Τσίπρας τόνισε ότι η Ιθάκη δεν είναι ένας τελικός προορισμός αλλά ένα διαρκές ταξίδι, το οποίο αντικατοπτρίζει τόσο την προσωπική όσο και τη συλλογική προσπάθεια. Συνδέεται, όπως είπε, με την πορεία της Αριστεράς, με την κοινωνία και τους αγώνες της, με την ίδια την εξέλιξη του κόσμου – μια διαδικασία που ποτέ δεν σταματά.

Τέλος, εξήγησε ότι ο τίτλος Ιθάκη εκφράζει και τη δική του συνειδητοποίηση πως μέσα από αυτή την πορεία αναδεικνύεται ένα συμβολικό ταξίδι: η συλλογική περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος και οι σύντροφοί του, αλλά και η ατομική πορεία κάθε ανθρώπου που παλεύει, ελπίζει, ονειρεύεται και, ενίοτε, κατακτά όσα επιδιώκει.

