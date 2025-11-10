Ισόβια ξανά στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα
Ειδήσεις
18:07 - 10 Νοε 2025

Ισόβια ξανά στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα

Reporter.gr Newsroom
Ποινή για ισόβια κάθειρξη στους δύο Ρουμάνους που είχαν κριθεί ένοχοι για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα τον Δεκέμβριο του 2014 επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας (ΜΟΕ) τη Δευτέρα (10/11). Επιπλέον, στους δυο κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι, υπήκοοι Ρουμανίας, είχαν κριθεί ένοχοι για την άγρια δολοφονία του συγγραφέα στις 6 Δεκέμβριου 2014, στο σπίτι του θύματος στην Κυψέλη και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν το 2016 σε ισόβια κάθειρξη. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που έκρινε το 2021 την υπόθεση, αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου στους δύο αλλοδαπούς, επιβάλλοντας στον καθένα συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών.

Ωστόσο με απόφαση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε η απόφαση του ΜΟΕ, με την οποία αναγνωρίστηκε στους δυο άνδρες το ελαφρυντικό και έτσι το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο ΜΟΕ, το οποίο, με διαφορετική σύνθεση, συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα ανακοίνωσε την ετυμηγορία του.

Το δικαστήριο ομόφωνα αρνήθηκε στους δύο, το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ κατά πλειοψηφία 6 προς 1 απέρριψε και την ελαφρυντική περίσταση της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, που ζήτησε ο ένας εκ των κατηγορουμένων.

Μετά την απόφαση του ΜΟΕ οι δύο καταδικασθέντες επιστρέφουν στην φυλακή από όπου είχαν βγει το 2022 με όρους.

