Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για τους αμερικανικούς δασμούς - Εκτίμηση για ζημιές 0,6% στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ το 2026
Ειδήσεις
18:02 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προβλέπουν ότι το 2026 θα δεχθούν πολύ πιο ισχυρό πλήγμα από τους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εντεινόμενες εμπορικές τριβές, σε σχέση με το 2025, όταν η πρόωρη αγορά προϊόντων (front-loading) βοήθησε να περιοριστούν οι συνέπειες, σύμφωνα με έρευνα της BusinessEurope που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εμπορικές εντάσεις αναμένεται να περιορίσουν το ΑΕΠ του 2025 κατά μόλις 0,03 ποσοστιαίες μονάδες σε επίπεδο Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας ευρύτερης ομάδας ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, για το 2026, η αρνητική επίδραση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 0,5 και 0,6 ποσοστιαίων μονάδων, με την ευρωζώνη να πλήττεται περισσότερο.

Η έρευνα της BusinessEurope στηρίχθηκε σε απαντήσεις από 36 εθνικές επιχειρηματικές ομοσπονδίες κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και χωρών εκτός αυτής — όπως η Βρετανία, η Ελβετία, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Η οργάνωση επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με τις οποίες ο συνδυασμένος αντίκτυπος των δασμών και της εμπορικής αβεβαιότητας στην ανάπτυξη της ευρωζώνης θα φτάσει περίπου το 0,7% του ΑΕΠ την περίοδο 2025–2027.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από προηγούμενες προβλέψεις, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα μειώθηκε σημαντικά μετά τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με την ΕΚΤ. Παρ’ όλα αυτά, η BusinessEurope τόνισε ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να ανησυχούν για την έλλειψη σταθερότητας και προβλεψιμότητας, ενώ η καθυστερημένη επίδραση των μέτρων στην πραγματική οικονομία και η αβεβαιότητα σχετικά με τους μελλοντικούς αμερικανικούς δασμούς αποτελούν μεσοπρόθεσμες προκλήσεις για την ανάπτυξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 18:21
