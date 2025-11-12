Πλεύρης: Η Ελλάδα εφαρμόζει την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη

Συνέντευξη στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών 90,1» παραχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος σε όλο το φάσμα της κυβερνητικής πολιτικής για τη μετανάστευση, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη νόμιμη εργασία, αλλά και σε πολιτικές εξελίξεις που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι τα τεστ προσδιορισμού ηλικίας έχουν ξεκινήσει εδώ και ενάμιση μήνα και αφορούν το σύνολο του πληθυσμού που βρίσκεται στις δομές. «Οι διοικητές έχουν ενημερωθεί να μας αναφέρουν ποια θεωρούν ύποπτα περιστατικά», σημείωσε.

«Τα κυκλώματα επιλέγουν να στέλνουν άτομα που είναι κοντά στην ηλικία της ανηλικότητας, γιατί το ευεργετικό πλαίσιο προβλέπει ότι όποιος είναι ανήλικος δεν μπαίνει σε καθεστώς κράτησης, δεν απελαύνεται ακόμα κι αν απορριφθεί το άσυλό του μέχρι την ενηλικίωσή του και, αν δηλώσει ότι θέλει να παρακολουθήσει σχολείο, η όποια δυνατότητα απομάκρυνσης μεταφέρεται στο 23ο έτος», είπε χαρακτηριστικά.

«Άρα υπάρχουν ευνοϊκές παράμετροι και καλύτερες συνθήκες για αυτούς, συνεπώς υπήρξε μια στροφή των κυκλωμάτων να στέλνουν κόσμο κοντά στην ανηλικότητα. Κάνουμε δύο πράγματα: το πρώτο είναι να πιστοποιήσουμε ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι ανήλικοι — αυτό ολοκληρώθηκε, άρα δεν θα έχουμε πλέον ψευδείς δηλώσεις. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει σιγά-σιγά να περιοριστούν τα δικαιώματα και των ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή τους», πρόσθεσε.

«Ένας πραγματικά 17χρονος από το Πακιστάν ή την Αίγυπτο είναι όντως 17χρονος, αλλά έχει ζήσει πράγματα που δεν έχουμε ζήσει εμείς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να έχει φοβερά προνομιακή αντιμετώπιση. Ένα 11χρονο ή 12χρονο παιδί να το καταλάβω. Πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα, γιατί η Ευρώπη γινόταν πόλος έλξης», τόνισε.

Για τη νόμιμη μετανάστευση

Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από νόμιμη μετανάστευση. «Υπολογίζεται ότι χρειαζόμαστε 200.000 εργατικό δυναμικό τα επόμενα πέντε χρόνια για να διατηρηθεί ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο 2%», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στη χώρα βρίσκονται περίπου 800.000 νόμιμοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 290.000 έχουν κάνει αίτηση ανανέωσης άδειας και δεν έχουν ακόμη τακτοποιηθεί, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια "γκρίζα ζώνη", ενώ είναι νόμιμοι».

Για το νομοσχέδιο περί νόμιμης μετανάστευσης, σημείωσε ότι έχει ήδη σταλεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του μήνα.

«Θέλουμε να ψηφιστεί τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Στην πραγματικότητα απλοποιούμε πάρα πολύ τις διαδικασίες. Η ανανέωση θα γίνεται εύκολα, αποδεικνύοντας μόνο ότι ο μετανάστης παραμένει σε σχέση εξαρτημένης εργασίας», εξήγησε.

Αναφορικά με την προσέλκυση εργατών, ανέφερε: «Απλοποιούμε τις μετακλήσεις, ειδικά για την εποχική εργασία, βάζοντας μέσα και τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Παράλληλα, αξιοποιούμε όσους παίρνουν άσυλο: τους στρέφουμε στην εργασία και όχι στα επιδόματα. Ήδη στις δομές Κουτσόχερου, Θήβας και Οινοφύτων μεταφέρουμε ανθρώπους που θα πάρουν άσυλο και ταιριάζουν με το προφίλ των αναγκών της περιοχής. Πάμε σε ένα μοντέλο αξιοποίησης όσων παίρνουν άσυλο – κομμένα επιδόματα, δυνατότητα εργασίας και στοχευμένες μετακλήσεις εκεί όπου χρειάζεται προσωπικό».

Για τις μεταναστευτικές ροές

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι τα σκληρά μέτρα που ψηφίστηκαν τον Αύγουστο έχουν αποδώσει: «Από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο είχαμε 11.307 αφίξεις από τη θάλασσα, όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 21.279 — μια μείωση κοντά στο 50%».

Όπως είπε, «η μείωση προέρχεται κυρίως από πληθυσμούς που δεν θα δικαιολογούσαν άσυλο. Οι χώρες που γνωρίζουν ότι ισχύουν τα αυστηρά μέτρα μειώνουν τις ροές τους. Έχουν λειτουργήσει τα μέτρα, η διπλωματία και το συνολικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αυστηροποίησης».

Ως βασικό μέτωπο χαρακτήρισε «τη Λιβύη και την Κρήτη», προσθέτοντας ότι «αν δεν υπήρχαν αυτές οι περιοχές, θα μιλούσαμε για μείωση άνω του 70%».

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός είπε: «Όποιος άκουσε τον Μάκη Βορίδη, διαπίστωσε ότι κατέρριψε πλήρως τις κατηγορίες εις βάρος του. Οι καταγγελίες του κ. Βάρρα είναι παντελώς ανεδαφικές. Σε νομικό επίπεδο ήταν απλά γελοίες».

Σχετικά με πληροφορίες περί νέας δικογραφίας που ενδέχεται να αφορά και βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Πλεύρης σχολίασε: «Οι άρσεις ασυλίας έχουν γίνει στο σύνολό τους αποδεκτές, με μία-δύο εξαιρέσεις για καθαρά πολιτικούς λόγους. Οποιαδήποτε πράξη δεν σχετίζεται με τα καθήκοντα του βουλευτή —όπως ομιλία ή ψήφιση στη Βουλή— δεν καλύπτεται από προστασία. Αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι κάποιος έχει διαπράξει αδίκημα, φυσικά και πρέπει να αρθεί η ασυλία».

Για τη συνέντευξη Σαμαρά και την πολιτική της ΝΔ

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε:

«Τον κ. Σαμαρά τον εκτιμώ και τον έχω υπηρετήσει ως Πρωθυπουργό. Όμως εδώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα λάθος. Αυτή τη στιγμή εγκαλούμαστε από ΜΚΟ, την Ύπατη Αρμοστεία και ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι η Ελλάδα ακολουθεί την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Άρα τι διαφορετικό θα περίμενε κάποιος από μια δεξιά κυβέρνηση;»

Και πρόσθεσε: «Οι κυβερνήσεις κρίνονται με βάση το πρόγραμμά τους. Στην άμυνα υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα θωράκισης της χώρας, στο μεταναστευτικό την πιο σκληρή πολιτική, και στη διπλωματία υπογράφουμε τις σημαντικότερες συμβάσεις με την Αμερική, δικαιώνοντας τις ελληνικές θέσεις νοτίως της Κρήτης».

Σε ερώτηση για τη «woke» ατζέντα, απάντησε: «Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν λάθος. Δεν ψήφισα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μια κυβέρνηση όμως κρίνεται συνολικά. Είμαι δεξιός πολιτικός, αλλά καταλαβαίνω ότι για να απευθυνθείς σε ευρύτερα κοινά πρέπει να έχεις τη συνδρομή και ανθρώπων του Κέντρου — αυτό το πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ο Υπουργός τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία, σε επίπεδο πολιτικής, δεν έφυγε ποτέ από την κατεύθυνση των αρχών και αξιών της, εκτός από το θέμα των γάμων των ομοφύλων, όπου υπήρξε πράγματι έντονη κριτική».

«Η πολιτική που υλοποιείται είναι καθαρά κεντροδεξιά», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη διαγραφή Σαμαρά, σχολίασε: «Και πριν τη διαγραφή έκανε κριτική, γι’ αυτό και ήρθε η διαγραφή. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω προθέσεις. Θέλω να πιστεύω ότι, αντιλαμβανόμενος τον ιστορικό του ρόλο, θα συνεισφέρει στην ενότητα της παράταξης».

Τέλος, σε ερώτηση αν θα τον επηρέαζε ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Θάνος Πλεύρης απάντησε:

«Αν κάνει κόμμα, προφανώς θα απευθυνθεί στις δεξαμενές δεξιότερα της ΝΔ αλλά και εντός της. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, αλλά αν το κάνει, αυτά τα κοινά θα στοχεύσει».

Συνοψίζοντας, ο Θάνος Πλεύρης υπερασπίστηκε σθεναρά την κυβερνητική πολιτική για τη μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη», ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη για θεσμική, νόμιμη και οργανωμένη μετανάστευση που να καλύπτει πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.