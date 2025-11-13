Συνάντηση Δένδια-Γκίλφοϊλ στο Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη (13/11), την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας, αναφέρει: «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους» και προσθέτει:

«Ευχήθηκα στην κυρία Γκίλφοϊλ κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».